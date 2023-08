Fotky mohou lhát. Tady je návod, jak je k tomu přinutit

Byla vůbec někdy doba, kdy se dalo fotkám bezmezně věřit? Vždyť i v době kinofilmů existovaly způsoby, jak vytvořit věrohodné fotomontáže a koláže. Nicméně s nástupem digitální fotografie se vztah mezi fotografií a realitou velmi rozvolnil. Nástroje jako Photoshop udělaly z úpravy fotografie otázku několika minut.

Nová generace softwaru využívajícího generativní umělou inteligenci odstartovala úplně novou kapitolu. Počítač umí nejen upravit existující fotku, ale i vytvořit úplně nové realisticky vypadající fotografie.

Generátorům obrázků už jsme se v rámci našeho letního seriálu Hrajeme si s AI věnovali v díle Počítač má fantazii. Dnes si ukážeme, jak pomocí AI kombinovat tuto počítačovou kreativitu s realitou.

Návod pro Photoshop Beta:

Návod na využití generativní výplně v Adobe Photoshop Beta.Video: Pavel Kasík, Seznam Zprávy

Lokální úprava podle dětských přání

Začneme jednoduše: vygenerujeme si několik zvířátek. Použijeme k tomu generátor Midjourney (nebo jiný dostupný generátor obrázků, viz infobox). Můžeme samozřejmě i využít fotografie existující, ale proč si nezopakovat tu důležitou lekci, že počítač umí být kreativní?

Chvíli si můžeme hrát s různými styly. Pokud chceme, aby všechna zvířátka vypadala podobně, můžeme si najít styl, který nám vyhovuje. Midjourney k tomu má užitečný příkaz /describe. Tady jsem třeba vyfotil ukázku z knížky svých kolegů a nechal Midjourney, aby si vytvořila popis toho, co na obrázku vidí.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy V Midjourney pomocí příkazu /describe získáme inspiraci pro instrukce na základě ilustrace Marie Valentové z knihy Když se v zoo zhasne.

Následně vytvoříme sérii zvířátek v podobném stylu:

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy, AI vizualizace Čtyři zvířátka vygenerovaná ve stylu dětských pohádkových knížek. Ke generování jsme použili Midjourney.

A teď nastává moment pro kreativitu: budeme totiž dělat lokální úpravy. Použít k tomu můžete betaverzi Photoshopu (popsali jsme podrobně zde) nebo bezplatný online nástroj Photopea.com.

Pokud pracujete ve Photoshopu Beta, tak se vám pro každou změnu vygenerovanou AI generátorem vytvoří nová generativní vrstva, ve které si budete moci vybrat z více možností, což je nesporná výhoda. Také výsledky generování bývají subjektivně ve Photoshopu o trochu lepší. My v rámci tohoto článku vyzkoušíme obě varianty. Výhodou nástroje Photopea je samozřejmě hlavně to, že jej můžete používat i zdarma.

Co umí Photopea? Česká (a mezinárodně známá) služba Photopea je bezplatný online nástroj pro úpravu grafiky, fotek a obrázků. Běží přímo v prohlížeči a nevyžaduje instalaci ani registraci. Zvládá práci s formátem aplikace Photohop (PSD), umí pracovat s vrstvami, efekty a dalšími funkcemi. Je vhodný pro úpravy fotek, grafiky, tvorbu koláží a montáží. Výhodou je rychlý start a rozhraní podobné Photoshopu. Nehodí se naopak pro práci s opravdu velkými soubory, neboť běží přímo v prohlížeči. V bezplatné verzi se vedle pracovní plochy editoru zobrazuje reklama, platící uživatelé mohou službu používat bez reklam.

Postup je v zásadě jednoduchý:

Nástrojem Laso nebo Obdélník vyberete část obrázku. Pomocí nástroje Magic Replace (Kouzelná náhrada) požádáte neuronovou síť, aby danou část nahradila. Pokud se vám změna nelíbí, můžete ji vrátit tlačítkem zpět a zkusit to znovu.

Každou změnu popište v angličtině. Záleží teď na vaší – a hlavně na dětské – fantazii. Co zvířátkům přidáme? Do čeho je oblečeme? Co změníme?

Výsledné snímky můžete uložit nebo vytisknout. Nechte pak děti, aby je ukázaly někomu, kdo se hry neúčastnil. Děti se tak dostanou do pozice učitelů, budou se ptát ostatních, co se změnilo.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy +4

V galerii vidíte, že Photoshop Beta si s úpravami poradil o chlup lépe. Ale pro potřeby dětské hry rozhodně postačí oba nástroje.

Návod pro Photopea.com:

Návod na využíti kouzelné náhrady v nástroji Photopea.com.Video: Pavel Kasík, Seznam Zprávy

Jdeme na fotomontáže

Pojďme se teď posunout do reálného světa. Nebo alespoň do světa, který reálně vypadá. Najděte s dětmi fotografie, které by se daly nějak vtipně upravit. Můžete pro ty potřeby dokonce i nějaké nové fotky pořídit. Nebo vygenerovat.

Uvidíte, že jakmile děti začnou přemýšlet o fotkách jako o něčem, co lze měnit a tvarovat, budou je napadat nové a nové nápady. Na vás bude, abyste tyto podněty předali umělé inteligenci. A společně můžete žasnout nad výsledky.

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy Rychlý návod na využití „Magic Replace“ v nástroji Photopea.com.

Postup je stále stejný. Vybereme část, kterou chceme upravit. Při výběru nemusíte být pečliví, ale určitě nevybírejte větší část, než je potřeba. Když totiž necháte dokreslit velkou část, přicházíte tak o kontext původní fotky.

Tady je pár nápadů pro inspiraci:

Foto: Pavel Kasík, Seznam Zprávy, AI koláž +10

A pozor: někdy z generátoru vypadnou opravdu šílené věci, takové, které byste nechtěli potkat o půlnoci ve špatně osvětlené uličce. Ale i to k experimentování s novými nástroji patří.

Je to důležitá lekce: počítače nerozumí světu tak jako my. Proto někdy nepochopí zadání tak, jak by jej pochopili lidé. Hledat hranice toho, co zvládnou a co už ne, je ostatně pro nás pro všechny důležitá součást poznávání těchto nových nástrojů umělé inteligence.

Proč vlastně děti učit, jak dělat fotomontáže? Především je to jedinečná a kreativní zábava. Navíc, pokud si dáte aspoň trochu záležet, vám během hodiny vzniknou velmi působivé výsledky, kterými se pak děti můžou pochlubit dalším příbuzným a známým.

V neposlední řadě je to ale nejlepší způsob, jak děti připravit na svět, ve kterém už zkrátka nemohou věřit svým očím. Fotky i videa mohou být snadno podvrženy, vygenerovány, vytrženy z kontextu nebo upraveny. Dokud si to člověk nevyzkouší, neuvědomuje si, jak snadné takové úpravy nebo montáže jsou.

Jistě, čepice ze slizu nebo papoušek na rameni jsou jen nevinné vtípky. Ale lekce, kterou se díky tomu naučíte vy, vaše děti i vaši příbuzní, se dá použít i ve všech ostatních oblastech. Fotografie se dají upravit, podvrhnout a zfalšovat tak snadno, že to zvládne i malé dítě.