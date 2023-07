Prozkoumejte tenkou hranici mezi pohádkou a realitou. Počítač má fantazii

Abychom pochopili, co od generátorů můžeme čekat, podíváme se na to, jak fungují. Napřed trocha nudné teorie pro vás dospělé. A pak si to vyzkoušíme v praxi, čímž nejlépe odhalíme, zda jsme správně pochopili silné a slabé stránky těchto kreativních neuronových sítí.

Takže generátory svoje znalosti světa získaly studiem velkého množství existujících obrazů a fotek. Můžeme si to hned vyzkoušet. Dáme napřed generátoru nějaký nesmírně jednoduchý úkol. Něco, co měl v trénovacích datech třeba milionkrát:

Vidíme, že když má neuronová síť hodně dat, snadno dosahuje přesvědčivých výsledků. Zkuste naopak s dětmi vygenerovat něco, co v databázi téměř určitě nebylo. Nechte si nakreslit třeba vaší. Nebo nějakého vašeho příbuzného (pokud to tedy není známý herec či politička). Uvidíte, že to nejspíše nevyjde. A pokaždé, když najdeme něco, co nefunguje, naučíme se více o schopnostech daného modelu a k čemu jej lze použít.