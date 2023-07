Pohádka přesně dle vašich nápadů. Umělá inteligence ji dětem sepíše na míru

Je to sedm měsíců od spuštění služby ChatGPT – kecálka, který veřejnosti ukázal, že generování smysluplného textu na počkání už není sci-fi, ale realita . Od té doby se do bitvy chatbotů přidaly i velké firmy jako Microsoft a Google , a s nástroji tzv. generativní umělé inteligence se roztrhl pytel.

Ale jak mohou velké jazykové modely využít rodiče? Paradoxně to může být celkem jednoduché. Pro mladou generaci není představa „kreativního a myslícího počítače“ tak cizí. V tomto článku si ukážeme několik nápadů, jak s malými i velkými dětmi rozkrýt silné a slabé stránky AI chatbotů.

Hodně lidí má problém si ujasnit, co vlastně chatboti typu ChatGPT, Bard nebo Bing Chat vlastně umí. Není divu. Je to totiž nový typ nástroje. Docela dobrý začátek objevování tedy může být objevení toho, co jazykové modely nejsou.