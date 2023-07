Blokáda končí, umělá inteligence od Googlu umí česky

Bard také rozpozná – pomocí Google Lens – instrukce obohacené o obrázky a bude schopen generovat odpověď reagující na to, co je na obrázku. Uživatelé si dále mohou nově vybrat z pěti možností odpovědi: jednoduchá, dlouhá, krátká, profesionální a neformální. Obě tyto funkce jsou ale zatím dostupná pouze v angličtině.

„Co je tajnou přísadou nástrojů jako Bard a ChatGPT? Je to celý internet. A jsou to všechna ta označená data, která lidští hodnotitelé a kontroloři vytvářejí,“ řekla Laura Edelsonová, odbornice na informatiku z New York University. „Stojí za to si uvědomit, že tyto systémy nejsou dílem magie. Je to výsledek úsilí tisíců lidí a jejich málo placené práce.“