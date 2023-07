Spojte dětskou fantazii s AI. Z kostek udělá umělá inteligence úžasné fotky

První krok je jednoduchý a velmi flexibilní. Pořiďte s dětmi nějakou fotku. V této fázi je na vás, abyste výběr trochu usměrnili a pomohli tak dětem pochopit, o co jde. Chceme takový snímek, který lze „předělat“ do něčeho jiného.

Funkce img2img (image to image, z obrázku do obrázku) vám umožní vnutit generátoru obrázků výchozí snímek. Obvykle totiž generování fotek začíná v náhodném šumu. Generátor se snaží v tomto šumu najít ty věci, které po něm chcete, a postupnými úpravami sestavuje výsledný snímek. Pokud nahrajete snímek vlastní, vezme jej generátor jako základ, ze kterého bude při tvorbě vycházet.

Tenhle vygenerovaný obrázek rozhodně není nic, co byste si doma pověsili za zeď. Ale je to obvykle dobrý první krok k dalším experimentům.

Při popisování jsem pak zvolil instrukci „brown monkey and blue cat, in snow, oil painting“, hlavně proto, aby se generátor alespoň trochu trefil do zobrazení postaviček. Do negativního promptu obvykle dávám „weird“ (divné), někdy to pomáhá, jindy ne…