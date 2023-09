Expertka: AI bude všude, její plošné zákazy ve školství nás nikam neposunou

Překotný vývoj na poli umělé inteligence se snaží dohnat byznys, zdravotnictví, média - a s novou intenzitou i školy. „Musí si stanovit pravidla, a pak přemýšlet nad tím, co by nově mělo být výstupem žákovské práce,“ vysvětluje zakladatelka organizace AI dětem Eva Nečasová.

„Samozřejmě je to hrozný příklad. (…) Ale pro mě to je zejména příběh o komunikaci a o tom, jak jsou lidé schopni se domluvit mezi sebou,“ říká v podcastu 5:59 zakladatelka iniciativy AI dětem Eva Nečasová . Podobné možnosti - i když složitější jako Photoshop - navíc podle ní existovaly už před masivním rozvojem umělé inteligence.

Expertka zároveň podotýká, že by se debata neměla zacyklit na používání konkrétních aplikací. Spíše by rodiče a další měli s dětmi mluvit o tom, že takové možnosti existují a že není například správné generovat revenge porno, tedy šikanovat druhé skrz ať už uměle vygenerovné, nebo skutečné sexuálně explicitní fotografie.

Dalším klíčovým krokem pak podle Nečasové je vzdělávání společnosti. I proto prý založila iniciativu AI dětem, která pomáhá školám i veřejnosti představit téma umělé inteligence dětem do 12 let. „Myslím, že když budeme rozumět tomu, co tyhle technologie přináší do našeho světa, tak zároveň budeme i resilientní vůči tomu, když se objeví negativní dopady,“ vysvětluje.

Nečasová zároveň vysvětluje, že by si školy měly vytvořit pravidla týkající se toho, jak děti mohou umělou inteligenci využívat. Podpůrné materiály například vydal Národní pedagogický institut. „A ve chvíli, kdy jsou stanovená pravidla, tak je potřeba přemýšlet nad tím, co by nově mělo být výstupem žákovské práce. Protože jestli to byl předtím text, tak v tuhle chvíli je to pravděpodobně spíš kritické posouzení textu,“ myslí si.