Noc v Českém Švýcarsku byla klidná, hasiči hasili ohniska objevená drony

Noc na místě zasaženém požárem v Českém Švýcarsku byla velmi klidná. Hasiči se zaměřili na ohniska, která v sobotu večer vyhledaly drony. O další strategii rozhodne velící štáb, který zasedne dnes dopoledne. Ještě předtím opět vyrazí do terénu drony s termokamerami, aby zmapovaly situaci. Novinářům to dnes ráno řekl mluvčí hasičů Martin Kavka. Hořet začalo před dvěma týdny.

Před několika dny se pokusili speciálně vycvičení lezci dostat do nepřístupného terénu pomocí vrtulníku, což se nepodařilo. Poté se tam záchranáři dostávali složitější cestou, prosekávali se ke strategickému bodu ze země. Zda se jim podařilo přivést k oblasti u Pravčické brány vodu, se dozví dnes na štábu.

Kvůli zásahu hasičů musí v pondělí cestující počítat s tím, že nepojedou při plánované výluce náhradní autobusy za několik osobních vlaků mířících z Děčína do Bad Schandau. Vlaky z Děčína nepojedou od 8:38 do 14:38, z Bad Schandau nepojedou od 8:43 do 14:43. Náhradní autobusy nemohou jezdit, protože se po silnici stále pohybuje velké množství hasičské techniky.