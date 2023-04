Nové jméno v Dozimetru: Obviněn šéf firmy, která inkasuje od VZP stamiliony

Za co je konkrétně obviněn, není zatím jasné. Pohled do registru smluv však dokládá, že firma Total Service získala od VZP jen mezi roky 2021 a 2022 zakázky za více než čtvrt miliardy korun.

V tu chvíli se na Dovhomilju, jak on tvrdí, obrátil exposlanec Šnajdr. „Předal mi obálku, bylo to v autě na Vyšehradě. Chtěl, aby Všeobecná zdravotní pojišťovna odpustila penále firmě, která nedodala službu tak, jak měla podle smlouvy,“ řekl loni Pavel Dovhomilja Seznam Zprávám.

Dovhomilja usiluje o postavení spolupracujícího obviněného, kde kromě přiznání je jednou z podmínek to, že bude vypovídat pravdu – a to i v dalších částech případu, které policie zkoumá. Pokud by se ukázalo, že podezřelý usilující o pozici spolupracujícího obviněného lže, dohoda by padla.