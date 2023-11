Nový Hlavák budí vášně. Podívejte se, co Praze nabízela konkurence Dánů

„Komise především oceňuje komplexnost přístupu a ucelenost řešení celého území. A to napříč jednotlivými tématy, jejichž řešení se navzájem prolíná a podporuje. Působí harmonickým dojmem,“ píše se v hodnocení vítězného návrhu.

Proti návrhu dokonce vznikla petice, která apeluje zejména za zachování původní podoby ze 70. let.

„Případnou demolicí nové odbavovací haly Praha přichází o další příklad jedinečné architektury 70. a 80. let, které navíc náleží status kulturní památky. Je možné ji zachovat a doplnit, a to včetně cenné nerezové fasády. Dřevěná konstrukce v návrhu by mohla vyrůst kdekoliv jinde na světě, nepodtrhuje originalitu místa,“ uvádí autoři v petici, pod kterou je v tuto chvíli podepsáno přes 900 lidí.