Obrat korunního svědka v největší kauze dotací už řeší žalobci

Úřady už podle zjištění Seznam Zpráv začaly pátrat po tom, co ho k tomuto obratu, který může znamenat zlom v obří kauze, vedlo.

Na přímý dotaz to nevyvrátil ani dozorující žalobce případu Tomáš Minx. „Státní zastupitelství neposkytuje informace, čím se zabývá či nezabývá,“ uvedl pro Seznam Zprávy. „Je však přirozené položit si otázku, proč ke změně došlo, když vysvětlení změny neodpovídá stavu věci,“ doplnil.

Že by Petr Kušnierz například nabyl v poslední době nějaký majetek, není známo. Na otázky redakce neodpověděl a pohled do katastru nemovitostí dokládá, že v současné době není ani majitelem žádné nemovitosti. Své trvalé bydliště má nahlášené v domě svých blízkých.

Petr Kušnierz byl za sedm let u výslechu více než třicetkrát a jeho svědectví, která poskytl detektivům, čítají stovky stran.

Minulý týden u soudu všechno, co dosud policii v kauze řekl, popřel. „Žádná organizovaná zločinecká skupina neexistovala. Nikoho jsem neposlouchal. Nikdo neovlivňoval projekty,“ prohlásil během výpovědi, která trvala zhruba hodinu a půl. Svůj obrat zdůvodnil tím, že spolupracovat s vyšetřovateli začal jen proto, že byl pod tlakem policie, žalobců a také své bývalé obhájkyně.

Když Kušnierz začal v minulosti s policií spolupracovat, měl za sebou v jiné části dotační kauzy několik let vězení a vazby a hovořil o tom, že si kvůli tomu dlouho nemohl najít práci.

Podle svého přiznání v té době – téměř jeden rok – inkasoval celkem stovky tisíc od některých aktérů kauzy, především od nyní obviněného podnikatele Daniela Ježka. Spolupracovat Kušnierz s úřady začal, zase podle svého vlastního přiznání, když přestal peníze inkasovat. Podrobněji to popisujeme v následujícím infoboxu.

Během výslechů na policii nebo před soudem Petr Kušnierz popsal, že mu další obžalovaný v kauze ROP Severozápad vlivný podnikatel Daniel Ježek dával peníze od listopadu 2014 do září 2015, když už byl na svobodě. Různé částky v hotovosti inkasoval podle jeho tvrzení přímo od něho nebo dalších osob. Celkově šlo o 460 tisíc korun. „Já to takhle nechtěl, já od nich chtěl jen práci, abych si normálně vydělal,“ řekl Kušnierz při výslechu.

Advokát obviněného podnikatele Daniela Ježka v reakci na Kušnierzův obrat uvedl, že to svědčí o tom, jak jednoduše lze institut spolupracujícího obviněného zneužít.

„Pokud by policie postupovala podle zákona a všech 32 výpovědí Petra Kušnierze řádně prověřila, zjistila by mezi nimi vnitřní rozpory i rozpory s provedenými důkazy, například odposlechy. Sázka na to, že soud tyto rozpory přehlédne či pokryje, není neobvyklá, ale věřím, že v tomto případě bude lichá,“ uvedl Ježkův advokát Roman Jelínek.