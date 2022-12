Obrazem: První kilometr tunelů metra D vyražen

Nová linka povede z Pankráce do Písnice a měla by začít fungovat koncem roku 2029. Město následně počítá s prodloužením z Pankráce na náměstí Míru. Celkem by tak linka měla mít 10 stanic. Náklady by se podle dřívějších informací měly vyšplhat zhruba na 52 miliard korun.