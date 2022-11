Obžaloba: O dotacích rozhodly zájmy vlivných. Miliony dostal i klub Klause

„Podpořeny byly do významné míry projekty, jejichž výběr vycházel především z osobních zájmů členů komise a dalších vlivných osob, požadujících podporu těchto projektů, ze známosti i z toho, jaký bude mít takový výběr projektů přínos pro tyto osoby,“ napsal státní zástupce Lejnar do obžaloby.

Žalobce tvrdí, že k ovlivnění dotací došlo právě díky členům sportovní komise pražského magistrátu. Podle pravidel mohla tato komise přidělit každému projektu od nuly do čtyřiceti bodů. Jenže v lednu 2018 podle obžaloby vědomě neudělila body žádné.

Dodatečně jim po zasedání komise – jak dále píše státní zástupce – body přidělili úředníci z oddělení sportu pražského magistrátu, a to na pokyn svých nadřízených, kteří jsou také obžalováni. Podle obžaloby si přitom vymysleli systém hodnocení tak, aby dotace nakonec dostaly preferované kluby.

„Nic jsem neudělal a vše jsem vždy dělal tak, jak jsem měl, a dle pravidel,“ uvedl Wolf. „Je mi kladeno za vinu, že jsem nerozpoznal, že jsem dostal chybné podklady od odboru sportu. Přijde mi to absurdní. Hlasoval jsem podle svého nejlepšího svědomí a vědomí,“ řekl Nekolný.

Přitom v případě Lébla již policie napsala do obvinění, že „řval“ na bývalou dlouholetou šéfku odboru sportu Soňu Fáberovou. Tento bývalý pražský zastupitel dříve figuroval ve vedení sportovního klubu TJ ABC Braník, který dnes vede jeho rodina. A tento klub původně neuspěl se svou žádostí o dotace: nedostal dostatečný počet bodů.

Jenže Lébl – alespoň podle toho, co uvádí v obvinění policie – po Fáberové chtěl, aby hodnocení změnila. Pokud by to neudělala, hrozil jí, že nechá prověřit i ostatní dotace, které pražský magistrát rozdělil.