Slíbil odchod z VZP, primátor Svoboda tam ale vydělává dál

Za zmíněné dva měsíce přitom pražský primátor a poslanec Sněmovny inkasuje jako člen správní rady VZP odměnu 20 tisíc korun (10 tisíc měsíčně) a za každou účast na schůzi rady pak dalších 12 tisíc. Celkově od doby, co je Svoboda primátorem, mu tak pojišťovna pošle na účet 44 tisíc korun.

Podle Bláhy, zakladatele portálu Hlídač státu, by totiž Bohuslav Svoboda měl nejdříve odeslat pojišťovně svoji rezignaci. „A Poslanecká sněmovna pak vybere nástupce, obvykle ze seznamu náhradníků,“ uvedl Bláha.

Jméno toho, kdo by měl Svobodu ve správní radě VZP vystřídat, je přitom už známo. Mělo by se jednat o Ferdinanda Poláka (ODS) – bývalého náměstka ministra zdravotnictví v éře Leoše Hegera (TOP 09) a místostarostu pražské čtvrti Klánovice. Jako náhradníka do správní rady ho už loni na začátku roku odhlasovali poslanci.