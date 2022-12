Ohňostroje škodí zdraví. Mnoha českým městům to ani letos nevadí

Podle chemika Petra Klusoně se pak tato toxická směs dostává do plic, kde může leptat tkáně. Některé z látek se potom v těle ukládají nebo v něm cirkulují. Pro lidský organismus je to obrovský šok.

Tyto látky poté postupují dál do životního prostředí, do vody a půdy, případně mohou vstupovat do potravních řetězců. „Nutno zdůraznit, že bez ohňostrojů by se řada zmíněných prvků v měřitelném množství v životním prostředí vůbec nevyskytovala,“ dodává ve zprávě AV ČR hydrochemik Martin Pivokonský.