Otázky a odpovědi: Co znamená zpoždění penzijní reformy

Novela by se mohla ocitnout u Ústavního soudu. Po třetím čtení zákona, které proběhlo na konci července, to avizovala sněmovní opozice.

Valorizace se počítá částečně podle vývoje inflace a částečně podle růstu reálných mezd. Doposud se penze valorizovaly na základě poloviny růstu reálných mezd, podle návrhu to do budoucna bude jen o třetinu.

Jak ale upozornil ekonom Lukáš Kovanda z Trinity Bank, fakt, že novela začne platit později, by valorizaci z pohledu růstu reálných mezd neměl výrazně ovlivnit. Ve sledovaném období totiž reálné mzdy nerostly. „Ze záporného růstu dává jak polovina, tak třetina pro účely výpočtu penzí prostě nulu. V prvním letošním čtvrtletí reálné mzdy poklesly meziročně o 6,7 procenta, přičemž ve druhém pololetí by měly klesnout o 2,7 procenta, alespoň na základě šetření agentury Bloomberg mezi českými analytiky,“ uvedl a dodal, že přesná čísla bude mít Český statistický úřad až začátkem příštího týdne.

Institut mimořádné valorizace se do budoucna bude chovat jako příspěvek, který navyšuje důchody jen do řádné valorizace. Nebude ovlivňovat výši penzí natrvalo. Podle vlády by měl rozpočet na mimořádných valorizacích do budoucna ušetřit.