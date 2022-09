Otcové mrtvě narozených dětí by měli mít nárok na otcovskou dovolenou

Podle jejího návrhu by mohli muži čerpat otcovskou dovolenou i v případě ztráty dítěte v době typické pro definici takzvané perinatální ztráty, což je zhruba od 22. týdne těhotenství do zhruba 28 týdnů po narození. Otcovská by byla hrazena ze zdravotního pojištění.

Zhruba 1600 rodin ročně pak v Česku zažije i případ samovolně potraceného dítěte nebo potratu kvůli vývojové vadě. Rodiny mají od roku 2017 možnost takové dítě pohřbít, nemají však nárok na pohřebné pro dítě do 500 gramů. „Řada žen pohřbívá dítě i v prvním trimestru a o pohřebné by také stály,“ vysvětlila Alena Peremská z hospicu Dítě v srdci.

„Maminky hodně stojí o to pohřbívat, tatínkové naopak mají pocit, že je to velký zásah do rozpočtu. To dítě je pro ně mnohdy imaginární. Když se nepohřbí, to dítě je zpopelněné společně s ostatními ostatky. Postupem času se nám pak ozývají matky a prosí, jestli můžeme dohledat, kde se nacházejí ostatky jejich dítěte a jak s nimi bylo nakládáno,“ vysvětlila Peremská.