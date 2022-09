„Padla na mě černota.“ Muž zjistil, co může přinést postcovidový syndrom

Těsně před začátkem pandemie se devětatřicetiletý Daniel s manželkou a dvěma dětmi přestěhoval do malé obce nedaleko Brna. „Žili jsme vlastně skoro tak, jak kdyby žádné lockdowny nebyly. Byli jsme kousek od přírody,“ popisuje. I nemoc se mu tak vyhýbala poměrně dlouho.

„Chvílemi jsem upadal do spánku a najednou to bylo, jakoby mě z něj něco vytlačilo,“ pokračuje. A dodává, že v noci spával jenom dvě nebo tři hodiny.

Postupně s nedostatkem spánku přišly i psychické problémy. „Vybavuju si, že jsem byl venku před domem, odklízel jsem sníh a najednou na mě padla taková černota. Uvědomil jsem si, co to je deprese a proč lidé spáchají sebevraždu,“ popisuje.

To ho překvapilo. Podobné stavy totiž nikdy předtím nezažil. „Měl jsem radost ze života,“ říká. Pracoval v IT sféře, ve volném čase sportoval, chodil po horách, koupal se v ledové vodě nebo četl. Koronavirus mu tak ze dne na den změnil život.

A přestože to Daniel udělal, jeho problémy to nevyřešilo. Odjel na krizovou intervenci do brněnské nemocnice, kde mu dali prášky. Později navštívil i lékaře, který mu předepsal léky na spaní. Jeho stav se na pár týdnů zlepšil, dokonce se začal těšit na nové zážitky.