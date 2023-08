Pavel jmenoval Veroniku Křesťanovou ústavní soudkyní

„Jsem opravdu rád, že dnes mohu do sestavy Ústavního soudu jmenovat další ženu,“ prohlásil prezident při jmenování Veroniky Křesťanové.

Návrh na jmenování přišel na Hrad z jejího domovského soudu. „Ani nemůžu říct, že je to vysněné, protože se mi o tom ani nezdálo,“ reagovala Křesťanová na dotaz ČTK, zda ji při rozhodnutí přejít po letech strávených v advokacii k soudnictví napadlo, že se jednou dostane až k Ústavnímu soudu.

Při odchodu ze slavnostního ceremoniálu uvedla, že jako ústavní soudkyně by chtěla být odvážná a zároveň zdrženlivá, rychlá, ale ne zbrklá.

Prezident měl dnes původně jmenovat do funkce i Roberta Fremra. Nakonec to ale odložil, a to kvůli informacím, které se objevily o soudcově minulosti.