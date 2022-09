Pět finančních úřadů, jež mohou zasáhnout do kauzy reklamy na Čapím hnízdě

Farma Čapí hnízdo získala od firem z Agrofertu v letech 2010 až 2013 příjmy za reklamu ve výši celkem 272 milionů korun. V té době to tvořilo 70 až 90 procent celkových tržeb ztrátového kongresového centra nedaleko středočeských Olbramovic.

Hned v prvním roce fungování, tedy v roce 2010, byly příjmy – tehdy ještě ne zcela dokončeného – Čapího hnízda z reklamy 65 milionů korun. A jak v počátcích prověřování propočítal časopis Reportér, stačilo by to třeba na pronájem 1 100 billboardů na celý rok nebo dvou tisíc reklamních spotů, které by v souhrnu vidělo 685 milionů diváků.