Pět změn, na které se od léta musí připravit Ukrajinci i lidé, kteří je ubytovali

A zásadní změna nastává i pro domácnosti, které Ukrajince ubytovávají. Už nebudou dostávat příspěvek od státu, ale nově budou muset peníze vymáhat od uprchlíků, kterým se příspěvek na bydlení - pokud na něj budou mít nárok - promítne přímo do humanitární dávky. Navíc se ubytovatelé budou muset zaevidovat do nové databáze.

Do 150. dne platí u dospělého člověka dále životní minimum 4860 korun, po 150. dni je to už zmíněných 3130 korun.

Obecně bude dále platit, že dítě do 18 let má nárok na 3490 korun. Nově se ale zavádí kategorie zranitelných osob. Pro ně dál bude dávka rovná životnímu minimu, osoby se zdravotním postižením pak budou mít nárok na 7290 korun.

Mezi zranitelné skupiny se počítají senioři nad 65 let, těhotné ženy a osoby pečující o děti do šesti let, studenti a děti do 18 let, ale i lidé se zdravotním postižením a osoby o ně pečující.