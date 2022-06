Po podezřeních z plagiátorství omezil úřad Mendelově univerzitě akreditaci

Vyplývá to ze zápisu z květnového jednání jeho rady. Informaci dnes potvrdil zástupce úřadu Jiří Smrčka. Univerzita si tak podle něj v doktorském typu studia pro ekonomické obory už nebude moct schvalovat nové studijní programy sama, ale bude se muset s žádostí o jejich povolení obrátit na akreditační úřad.

„Akreditace studijních programů, která je v současnosti platná, tak té se to nedotkne. Studijní programy jsou akreditované dál a studenti v nich mohou studovat dál. Pokud by si ale vysoká škola chtěla vytvořit nový studijní program, tak si ho nemůže schválit sama, ale musí požádat o akreditaci akreditační úřad,“ vysvětlil. Odebrání institucionální akreditace se podle něj nedotkne ani přijímání nových studentů do stávajících studijních programů.