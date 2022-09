Pod čarou: Kolapsu se většinou bojíme. Pro preppery je nadějí na lepší svět

Jde o velmi širokou a pestrou scénu a všechny preppery nelze házet do jednoho pytle. Jsou mezi nimi jak zjevní podivíni, tak i prakticky myslící lidé, kteří se zaměřují na specifické koníčky, ať už je to přežití v přírodě, budování odolných technologií, zacházení se zbraněmi, nebo třeba udržitelné zemědělství.

V prepperských debatách se často objevují úvahy o tom, jak ke svému přesvědčení konvertovat rodinu nebo přátele, co dělat, pokud to odmítnou a nesouhlasí s vámi, jak si správně vybrat komunitu souvěrců a prověřovat nováčky a nechybí ostatně ani takřka středověké očekávání apokalypsy, vyhubení nepřipravených naivních hříšníků a odchod do jakéhosi venkovského ráje.

Zatímco většina lidí se kolapsu přirozeně obává a pokud už k nějaké krizi dojde, snaží se udržet a chránit existující společenský řád a instituce (stačí se podívat na vlny solidarity, odolnosti a kreativní improvizace při nejrůznějších přírodních katastrofách), preppeři berou pád civilizace jako konstantu a ve svých představách s udržováním jakékoliv současné normality takřka nepočítají. Rozhodně to ale neznamená, že by většina prepperů byli zlí jedinci toužící po utrpení svých spoluobčanů.

Nedokážeme ovlivnit, kdy zavezou zboží do supermarketu a jestli vlak pojede včas, o našich životech ve spoustě věcí rozhodují nadřízení v práci či úředníci, mnohdy plně nechápeme fungování pokročilých technologií či moderní medicíny a důležitou roli hraje i to, že muži již (naštěstí) díky pokroku v lidskoprávní oblasti a společenských zvycích nemají totální kontrolu nad svou rodinou. Prepperské fantazie o životě po apokalypse jsou pak velmi lákavé, protože v nich není místo pro cokoliv, co by způsobovalo frustraci z bezmoci a ztráty kontroly.