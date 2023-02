„Pojede jenom jedna.“ Řidič vykázal z autobusu matku s kočárkem

Řidič vykázal ven z poloprázdného autobusu ženu s kočárkem, když odmítla vystoupit, zavolal na ni policii. Co na to @DPPOficialni pic.twitter.com/lO7ByMxjZX

„Možná byla chyba, že jsem to zveřejnila hned v té dané situaci, v té dané vteřině. Respektive teď to vidím s odstupem času – měla jsem jít domů, měla jsem si to promyslet a měla jsem to asi zveřejnit jinak. Ale ta situace, která se stala, mi nepřipadá správná. Nepřipadá mi dobré, aby nás kdokoliv vyháněl na mráz,“ shrnula Chadrabová.