Pojišťovna chce po ústavu 80 tisíc za antigeny. Absurdní, říká ředitelka

Koncem roku 2021 padaly rekordy v počtu nakažených koronavirem – denně jich bylo přes 20 tisíc. Počet zemřelých s covidem přesáhl 35 tisíc lidí. Nemocnice byly vytížené a volných byla jen zhruba pětina lůžek s kyslíkem či umělou plicní ventilací. Zdravotníkům museli pomáhat hasiči i vojáci.

Panovaly navíc obavy, jak s vývojem pandemie zamává nová varianta omikron. Tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) i jeho nástupce Vlastimil Válek (TOP 09) proto varovali před vánočními večírky a rodinnými návštěvami.

Omezovaly se silvestrovské oslavy, v restauracích směli u jednoho stolu sedět pouze čtyři lidé. Veřejných i soukromých akcí se nesmělo účastnit víc než 50 lidí bez místa k sezení.

Jedny z nejtěžších okamžiků tehdy zažívali i v Ústavu péče o seniory v Třemošné na Plzeňsku, kde se starají o klienty v pokročilém věku a s duševním onemocněním. „Byli jsme pod enormním tlakem. Každý den přicházela nějaká nová nařízení a my jsme to ani nestačili registrovat,“ vzpomíná na nelehké okamžiky ředitelka Linda Freiová.

„Zaměstnanci museli zůstávat doma, všichni jsme tu zastávali všechny funkce. Sama jsem chodila ošetřovat a pečovat o klienty. Občas jsem si odběhla na e-mail a fakt jsem neregistrovala, kolikáté tisící mimořádné nařízení přišlo a co všechno a jak jsme museli vykazovat. V tu chvíli bylo podstatné jediné: péče a zajištění klientů,“ pokračuje.

Nevykázáno. Zaplaťte

V té době – v polovině listopadu 2021 – přijal ústav mimo jiné i balík s 1800 kusy antigenních testů. „Jestli byl podepsaný takový, nebo makový papír, to vůbec nevím. V té době byla každá pomoc dobrá, byli jsme v těžké situaci a my jsme ji hrozně potřebovali. Byli jsme za to vděční,“ vzpomíná Freiová.

O to větší překvapení nastalo, když do Třemošné po dvou letech přišla od Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) faktura na bezmála 80 tisíc korun. V příloze stálo, že v rámci jakéhosi clearingu antigenních testů, které si zdravotní pojišťovny po covidové době udělaly, evidují vůči ústavu pohledávku 505 nevykázaných testů v ceně 157,68 Kč za kus. A chtějí je zaplatit.

Ředitelka Freiová zpětně dohledala, že 1200 kusů pojišťovně vykázali, 175 testům prošla životnost a zbylých 505 bylo podle ní znehodnoceno, poškozeno nebo jinak použito.

„Testovali jsme lidi, kteří přišli na směnu. Přišla holka s tím, že se necítí dobře, tak jsme ji otestovali, i když to bylo třeba nad stanovený denní limit. Testovali jsme rodinné příslušníky, kteří se přišli rozloučit s klientem v terminálním stadiu. Tehdy jsme kvůli tomu zřizovali speciální návštěvní místnost,“ popisuje.

„Spousta testů byla nefunkčních, chyběla tam tekutina, do které ponoříte štěteček, nebo výsledek byl nejasný, tak jsme to museli opakovat s novým testem.“

Další testy podle ní byly znehodnoceny například během manipulace se seniory. „Některým klientům prostě nevysvětlíte, proč jim šťouráte do nosu, co to znamená, jaký to má důvod. Stávalo se, že se to muselo dělat znovu, že se někdo ohnal a test spadl na zem a nemohl se použít znovu. Nebo se nějak zničil. Takových příhod se stalo během té doby hrozně moc a my tomu nevěnovali pozornost,“ vyjmenovává.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy „My jsme nic špatného neudělali,“ je přesvědčena ředitelka Linda Freiová.

Neexistovala metodika, tvrdí ředitelka

Pojišťovna na dotazy Seznam Zpráv reagovala pouze v obecné rovině. „OZP neposkytuje s ohledem na povinnou mlčenlivost informace o konkrétních poskytovatelích či pojištěncích. Nadto je vhodné doplnit, že vypořádání antigenních testů vůči vybraným poskytovatelům sociálních služeb stále není ukončeno, proto rozhovor v této věci či předávání informací přes média považujeme za nepřípadné,“ napsal mluvčí pojišťovny František Tlapák.

Linda Freiová se brání. „Neexistovala metodika na to, jak to máme zaznamenávat a vykazovat,“ říká s tím, že nebyl čas zaznamenávat každé číslo nevyužitého testu a zanášet ho do systému – pokud v té době bylo kam.

„Mně nikdo neřekl, že mám tato čísla testů nějak evidovat. A ani nevím, jak bych to dělala, když jsme byli v izolované místnosti a testy byly kontaminované a šly rovnou do speciálních košů,“ vysvětluje.

„Nic špatného jsme neudělali“

Seznam Zprávy požádaly OZP, zda by mohla přiblížit tehdejší metodiky, směrnice či návody, jak se měly znehodnocené testy evidovat. I v tomto případě mluvčí reagoval pouze v obecné rovině.

„Zdravotní pojišťovny se snažily, a do této chvíle snaží, co nejvíce vyjít poskytovatelům zdravotních služeb vstříc, ať už přípravou jednoduchých aplikací pro vykázání předmětných antigenních testů, mnohonásobným prodlužováním lhůt k vykázání těchto testů, nebo komunikací a asistencí s prokázáním provedených testů. I z těchto důvodů nejsou doposud dodané antigenní testy s některými poskytovateli sociálních služeb plně vypořádány,“ napsal František Tlapák.

„My jsme nic špatného neudělali. Bydleli jsme tu s klienty na úkor našich rodin, našich dětí. Dovolili jsme si testovat sebe, abychom seniory ochránili, testovat jejich příbuzné a teď to chce někdo zaplatit? Co to je? To je opravdu vrchol. Absurdní fraška. Nehledě na to, že dnes ty testy lze pořídit za 15 korun,“ zlobí se ředitelka Freiová.

Fakturu zaplatit odmítla. Z principu. Pojišťovně prý popsala okolnosti, za kterých v té době v ústavu pracovali a jak k „nevykázání“ došlo. Přiznala, že se ona či její podřízení možná dopustili nějakého administrativního pochybení, a požádala o odpuštění dluhu.

Vědci předpokládají, že omikron je poslední variantou covidu Omikron může být podle vědců z Covid-19 Genomic Project poslední variantou covidu. Britskému listu The Times to řekl ředitel projektu Jeffrey Barrett. Pandemie se změnila, upozorňuje vědec

Vzpomíná, že na přelomu let 2021 a 2022 se dokonce museli izolovat. „Od 28. 12. do 13. 2. byl celý ústav uzavřen a my jsme se sem se zaměstnanci dobrovolně nastěhovali. Po týdnu jsme se střídali o jejich péči. Sloužit 24 hodin denně nebylo výjimkou,“ líčí.

Zvlášť traumatické bylo období pro seniory, kteří prý leckdy nechápali, co se děje, a chyběly jim návštěvy rodinných příslušníků a příbuzných.

„Nevím, jestli si někdo zpětně dokáže ještě představit, jaké to bylo. Hodně úmrtí. V roce 2021 nám při kapacitě 50 klientů zemřelo 56 lidí. To bylo šílené. A navíc někdo nějakým nařízením řekl, že jsou zakázány návštěvy,“ připomíná jedno z nejhorších období pandemie v Česku.

Foto: Ústav péče pro seniory Třemošná, Seznam Zprávy Leden/únor 2022, kdy byl ústav zcela uzavřený a zaměstnanci se „nastěhovali“ k seniorům.

Najde zastání na ministerstvech?

OZP si ale od loňského října stále stojí za svým: chce testy zaplatit. „Vámi dotazovaný případ je stále ještě v řešení a jeho ukončení závisí mimo jiné i na ochotě a připravenosti dotčeného poskytovatele nastalou věc se zdravotní pojišťovnou vyřešit,“ uvedl mluvčí Tlapák.

„Takže to mám naúčtovat klientům?“ ptá se Linda Freiová. Částku 80 tisíc považuje za likvidační. „Někteří z nich již nežijí. U nich se mám přihlásit do dědického řízení? Oslovit jejich příbuzné? Nebo mám o to snížit odměny zaměstnancům? Fakt nevím, co se po mně jako chce,“ krčí rameny.