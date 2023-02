Pomáhala v Bachmutu. „Platný je každý, kdo dokáže zacpat díru od šrapnelu“

Maskáčové oblečení, zimní boty, batohy, helmy, pláty do neprůstřelných vest, karimatky, spacáky. A také bedny s trvanlivým jídlem a nejrůznější technika.

Mezi tím vším opatrně našlapuje drobná jednadvacetiletá blondýnka Karolína. „Pozítří mám poslední zkoušku, tím zakončím zimní semestr a odpoledne vyrážíme na Donbas. Rovnou do Bachmutu. Tam máme od minula známé a kontakty,“ popisuje cíl cesty.

Na Vánoce se vrátila do Česka, splnila školní povinnosti a do oblasti nejtvrdších bojů se opět vrátila. Na minimálně tři týdny, což je prý obvyklá rotace.

Říká o sobě, že je člověk, který se příliš nerozmýšlí. Prostě jedná. „Lákala mě ta válečná zkušenost, touha po dobrodružství, zkusit, jaké to je, tak jsem se začala o cestu na Ukrajinu víc zajímat,“ svěřuje se. Když narazila na Phoenix, neváhala.

Jisté předpoklady, že by mohla být ve válečné zóně užitečná, měla. Dva roky studovala zdravotní školu v Česku, další dva roky střední školu v americkém Texasu a maturitu nakonec složila na American Academy v Brně.

Vojenská kariéra ji ale nelákala, a tak udělala přijímačky na bezpečnostní studia na Masarykově universitě, kde momentálně studuje. „Ta vojenská stránka mě ale furt baví. Byl to jeden z důvodů, proč jsem na Ukrajinu odjela.“

„Bachmut je rozbitý na cimprcampr. Zničené budovy, téměř neustále tam něco padá. Někdy blízko, někdy daleko. Nejsilnější zážitek? Šla jsem na ulici zkontrolovat auto a vedle mě to zrovna ruplo do baráku. Rána jako svině. Tam jsem si naplno uvědomila, že během okamžiku už nemusím být. S tím se ale prostě musíte smířit,“ popisuje život za neustálého dunění, na které si tam ale všichni po nějaké době zvyknou. „Otupíte, oblbnete, jinak to nejde.“