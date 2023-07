Posilovna i dotace každému. Za co utrácí obce, kam tečou stamiliony z hazardu

Za co utrácejí? „V poslední době se rekonstruovala budova pošty, kde se dělaly tři byty. Nedávno jsme postavili úplně novou halu s posilovnou. V nejbližší době vlastně máme v plánu jeden z nočních klubů, které obec koupila, přestavět na startovací byty. To bude taky projekt za poměrně dost peněz,“ vypočítává Tomáš Hruška, který má v Chvalovicích na starosti dotace.

„V mateřské škole je to osm tisíc, základní škola 10 tisíc, učiliště a střední 14 tisíc a na vysoké škole 20 tisíc. Přesně si určujeme, na co se to může utratit a na co ne. Třeba bydlení na koleji, stravné, jízdné, učebnice, počítač. Naopak to není možné čerpat třeba na mobilní telefon nebo elektrokolo,“dodává Hruška.