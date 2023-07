Peníze z hazardu: obří byznys pro obce u hranic. A průšvih pro ostatní

dostal celou daň z technických her stát.

Ministerstvo práce a sociálních věcí proto chce, aby místo obcí dostal celou daň z technických her stát.

Jak Seznam Zprávy popsaly , v rámci takzvaného konsolidačního balíčku se nyní mezi zákonodárci jedná o způsobu, jakým se peníze vybrané na dani z hazardu budou v příštích letech přerozdělovat mezi stát a jednotlivé obce. Podle středečního jednání vlády to vypadá, že v té nejdůležitější kolonce zůstane vše při starém - obce budou brát 65 % daní vybraných za provoz kamenných heren. A to podle toho, kolik „beden“ na svém území registrují.

Zcela mimo všechny kategorie se ocitla malinká příhraniční obec u Znojma jménem Chvalovice. V areálu bývalého hraničního přechodu, mimo území samotné obce, stojí několik kasin a heren, díky kterým tato vesnice loni dostala rekordních 242 137 556 korun. Ostatní příjmy jsou zcela zanedbatelné, což se odráží i na tvorbě rozpočtu: pro rok 2022 si radnice schválila rozpočet 122 milionů, později ho upravila na 183 milionů a nakonec měla příjem 257 milionů korun. Pro jednoho obyvatele to znamená roční příspěvek více než 350 tisíc korun.

Do kategorie „bývalý hraniční přechod“ spadá i několik dalších obcí z první desítky. Zajímavou výjimkou je obec Přísečná, která těží ze dvou skutečností. Zaprvé má pouhých 217 obyvatel. A zadruhé leží na předměstí Českého Krumlova, který na svém území hazard zakázal.

Podobných případů je v Česku mnohém víc. Město Chomutov zakázalo na svém území hazard, jenže hrací přístroje se rozblikaly v sousedních Otvicích - obci o sedmi stovkách obyvatel, která díky automatům dostala loni od státu osm a půl milionu korun. Co se týče příjmu z hazardu, v přepočtu na jednoho obyvatele patří Otvicím 24. příčka mezi všemi obcemi v Česku.

Praha by s odklonem od hazardu měla o svůj příjem přijít. Je proto nasnadě, že by se jí obrovsky vyplatil přechod na zvažovaný přepočet nikoliv podle počtu hracích strojů, ale počtu obyvatel.

„Praha chce být politicky hezká, tak zakázala kasina a herny na svém území. A teď z toho chce peníze? To je přece taky nefér,“ tvrdí ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. A z tohoto pohledu dávají její slova smysl. Jenže je potřeba k tomu dodat několik „ale“.

V první řadě obce nemají žádnou povinnost peníze získané díky hernám utratit za jakoukoliv bohulibou činnost, ať je to prevence, sanování nákladů nebo třeba podpora sportu. Obecní pokladnu plní snadno viditelné příjmy, zatímco léčbu závislostí, zvýšenou kriminalitu a další negativní dopady pocítí hlavně samotní občané a státní kasa.

A za třetí: náklady na tvrdý hazard několikanásobně převyšují příjmy, které z něj plynou státu a obcím. Alespoň to tvrdí Národní ústav duševního zdraví.

Zřejmě proto Ministerstvo práce a sociálních věcí v připomínkovém řízení k novele o hazardu navrhovalo, aby místo obcí dostal celou daň z technických her stát. Podle ministerstva by to odbouralo „mimořádný korupční potenciál pro představitele obcí“.