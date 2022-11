Poslanecká sněmovna hledá kaplana

„Vzešlo to z diskuze se senátní kancléřkou, ale i poslanci. Tyto služby poskytují i jiné instituce a doba není jednoduchá, z předběžného průzkumu se zdá, že by o to mohl být zájem,“ vysvětlil kancléř Sněmovny Martin Plíšek s tím, že by duchovního chtěl mít do konce roku.

Do dolní komory Parlamentu by podle představ měli docházet hned dva kaplani. „Jeden by měl být z katolické církve, druhý z protestantské. Právě po těchto duchovních byla největší poptávka,“ nastínil Plíšek, že by byl rád, kdyby se vše podařilo vyřešit do konce roku. Sněmovnu by to nemělo nic stát. „Poskytneme prostory a služba bude součástí jejich duchovní činnosti.“