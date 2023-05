Poslední podpis ministra školství: Odvolal ředitele výchovného ústavu

„Byl to můj poslední podpis ve funkci. Odvolal jsem ředitele Výchovného ústavu Višňové,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy dosluhující ministr školství Vladimír Balaš.

Na podzim minulého roku Seznam Zprávy upozornily na násilí páchané na dětech s vědomím pedagogů, ke kterému došlo během podivné exkurze ve výchovném ústavu ve Višňové.

Redakce popsala svědectví tří žáků, kteří hovořili o řízené šikaně. Zedničtí učni uvedli, že od učitelů dostali za úkol vystrašit a profackovat děti ve věku 8-13 let z moravskokrumlovského Střediska výchovné péče. Důvod? Aby se lépe chovaly a poslouchaly. Za to prý budoucí zedníci dostali od vyučujících krabičku cigaret – startky s filtrem.

Následovaly hloubkové kontroly České školní inspekce, z nichž vyplynulo, že k incidentu opravdu došlo, nebyl to jediný útok na děti a že ústav má mnohem více problémů.

Inspektoři dokonce podali dvě trestní oznámení. Jedno mířilo přímo na ředitele Vladislava Popelku kvůli fyzickému napadání dětí a druhé na možné podezření z nakládání a držení drog. Závěr inspektorů byl jednoznačný: Ministru školství Vladimíru Balašovi doporučili okamžité odvolání ředitele ústavu Vladislava Popelky.

Ve výchovném ústavu bylo několik kontrol České školní inspekce (ČŠI), i vy osobně jste tam poslal ministerskou kontrolu. Co z toho vyplynulo?

Nejen zprávy ČŠI, ale i kontrolní zápisy prokázaly, že těch selhání tam byla celá řada a byla tak závažná, že ředitel Vladislav Popelka rozhodně nemohl zůstat ve své funkci. Já si vůbec neumím představit, jak někdo, kdo se má starat o bezpečí dětí, se k nim takovýmto způsobem choval. To je bezprecedentní. Ani nevím, jak to pojmenovat.

Samozřejmě jsem neváhal a na doporučení České školní inspekce jsem ředitele Popelku odvolal. Takový člověk nemá na tomto místě co dělat. Podle mě selhal nejen profesně, ale i lidsky.

Jak to myslíte, že selhal lidsky?

Lidsky v tom, že měl primárně pečovat o mentální a fyzické zdraví dětí, dbát o jejich bezpečnost, ale to nedělal, což ze zpráv vyplynulo. Během například té takzvané exkurze děti naopak vystavil riziku. Vůbec nechápu, jak může někdo nechat děti vědomě bez dozoru, navíc ve třídě s teenagery, kteří mají třeba i trestní minulost. To považuji za něco naprosto nestandardního a nepřijatelného. Už jen kvůli tomu bych ho odvolal.

Pokud jde o tu trestněprávní stránku – tedy ta trestní oznámení, tak to je třeba nechat na policii, ať to vyšetří.

Byl nějakým způsobem postižen i dozor, který přivedl děti z moravskokrumlovského střediska výchovné péče do Višňové?

Myslím, že to je stále ještě řešeno. Nevím, jaký je výsledek, ale jestli se prokáže, že také selhal, i s ním by měl být ukončen pracovní poměr. Už jen proto, že vlastně nezajistil bezpečí těch dětí. My jsme teď řešili hlavně ředitele výchovného ústavu, nevím, jak daleko je to v tom druhém případě.

A jak je to tedy s ředitelem Vladislavem Popelkou?

Včera odpoledne jsem podepsal jeho odvolání, takže jakmile mu bude doručeno, skončil.

Jak časté je, že ČŠI žádá odvolání ředitele instituce a podává na něj trestní oznámení?

To je naprosto výjimečné. Naštěstí. Nevím, jestli vůbec inspektoři kdy nějaké trestní oznámení podávali. Není to vyloučeno, ale já si žádný podobný případ nevybavuji.

Na případ upozornil jeden z vychovatelů výchovného ústavu, který o tom informoval policii. Ředitel Vladislav Popelka ho vyhodil a on se teď chce bránit soudní cestou. V jaké fázi je tento případ?

Četl jsem výpověď, kterou Popelka podepsal, i následnou žalobu proti zneplatnění výpovědi, kterou dotyčný pedagog podal k soudu. Na první pohled to na mě působí jako msta ze strany ředitele Popelky proti vychovateli, který upozornil na nepravosti v ústavu.

Vzhledem k tomu, že mu školní inspekce dala zapravdu, vychovatel na mě působí jako odvážný člověk, který se nechtěl smířit s tím, co viděl a co se příčilo jeho svědomí. A za to byl vyhozený.

Jenže soudy trvají dlouho a ten vychovatel je momentálně bez práce.