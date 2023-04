Potraviny zdarma pro lidi v nouzi budou k dostání nově ve 150 městech

„Je to pro všechny banky na tři roky. Myslím, že jsou to rozumné finance na to, že vytvoříme takovou síť,“ uvedl Slavíček s tím, že mají v plánu napřímo rozdat zhruba 500 tisíc potravinových balíčků a podpořit tak 50 tisíc lidí, kteří by jinak na pomoc nedosáhli.