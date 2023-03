Lidé krizi prohráli, firmy vítězí. Zvýšení cen je nestydaté, míní experti

Podle doktorky Martiny Klicperové z Psychologického ústavu Akademie věd ČR a Národního institutu SYRI, který se zabývá systémovými riziky, lidem neušlo, že cenová krize má i své „vítěze“. „Ať už to jsou energetické podniky, potravinové řetězce či výrobci potravin, kteří rychle zvýšili ceny. A do jisté míry i lépe postavení důchodci, kterým předešlá vláda nadbíhala, aby si pojistila jejich hlasy,“ zmiňuje.

Rozbujení cen v českém podání považuje za nespravedlnost. „Jedni využili strachu z krize a druzí se zase svezli na všeobecném zdražení energií. Prostě své ceny ještě nadsadili a odůvodnili to vyššími náklady. To zvýšení je nestydaté a s poklesem cen energií už neklesá,“ doplňuje.

Na jejich obranu však vedení Zemědělského svazu ČR dodává, že problémy plynoucí z krize se naplno projeví až letos. „Predikovaná čísla loňského zisku působí famózně, ale zcela neodpovídají realitě. Zemědělci mají ve skladech hnojiva, osiva a další vstupy za miliardy, které budou používat až letos, a proto je do loňských nákladů nemohli zaúčtovat,“ vysvětluje předseda svazu Martin Pýcha. Doplnil, že tyto vstupy pěstitelé kupovali za zvýšené ceny a negativně se to projeví v letošním hospodaření.

Výzkumy podle něj dokazují, že lidé mají velmi špatný přehled o rozdělení příjmů ve společnosti. „Myslí si, že je systém rovnostářštější než ve skutečnosti. Velké firmy mají jako své poslání co nejvíc zhodnocovat majetek pro zisk svého majitele. Celý náš systém je postavený na generování co největších zisků,“ dodává.

Česku se zatím vyhýbají masovější protesty odborů, smrskly se do demonstrací s extremistickým podtextem. Ve webových diskuzích přitom zaznívají hlasy po následování francouzských protestů, kde se lidé bouří proti vyšší hranici odchodu do důchodu.

„Přece nebudeme dělat masové demonstrace za levné máslo. Vláda by si měla uvědomit svou odpovědnost. Zjistit, co se děje, a učinit přítrž pravděpodobnému vydírání českých spotřebitelů,“ říká Klicperová.

Účastníci prvního jednání skupiny avizovali přísnější kontroly, lepší koordinaci činností a využití nových pravomocí plynoucích z lednové novely zákona o významné tržní síle a zákona o ochraně spotřebitele. „Postupně se teď budeme věnovat nejvíce ,problémovým potravinám’ z hlediska cen, jako jsme to udělali například u cukru či u vajec. U cukru tato taktika zabrala a cena se snížila. Jsme přesvědčeni, že to je správný způsob, který přinese další konkrétní výsledky,“ míní Bílý.

Odborníci oslovení Seznam Zprávami by očekávali ráznější kroky. Klicperová vítá zahraniční politiku Fialovy vlády, doma však podle ní kabinet nezvládá komunikaci. „Co premiérovi brání svěřit se lidem s finančními dilematy a jasně vysvětlit, proč se volí to či ono opatření? Pokud má čisté úmysly, má se zachovat jako člověk, který se opírá o experty. A který zvažuje varianty, soucítí s potížemi, jimž lidé čelí, a záleží mu na tom, aby lidé celkovou situaci také chápali. Bylo by to i v souladu s principem slušnosti, který této vládě i premiérovi mnozí stále ještě přičítáme,“ přemítá vědkyně.