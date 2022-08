Prahou se poprvé rozezněl zvon #9801. Připomíná zvony odvezené nacisty

Po nedělním slavnostním odhalení ho v metropoli poprvé rozezněli zvoníci ze spolku Sanctus Castulus, který jeho vznik inicioval. Na nynějším místě u takzvaného čapadla bude zvon nejméně do konce září, poté se na pontonu přesune jinam. V budoucnu, předběžně od roku 2024, má být zvon trvale ve zvonici na Rohanském ostrově.

Vznik zvonu inicioval pražský zvoník a předseda spolku Sanctus Castulus Ondřej Boháč. Ten připomněl, že pro nacistický zbrojní průmysl byly za druhé světové války do samozvané Třetí říše odvezeny tisíce zvonů, z nichž každý reprezentoval příběh nějaké komunity.

Dodal, že celý projekt památečního zvonu trval od prvního nápadu po dnešní odhalení méně než rok, za což poděkoval všem, kteří přispěli. Výhodou pontonu podle Boháče je, že umožňuje dílo přesouvat po vodě a do finálního umístění na Rohanském ostrově tak může navštívit více míst, odkud pocházely zvony, které připomíná.

Zvon vyrobili mistři v nejstarším rakouském zvonařství Grassmayr v Innsbrucku a do Prahy dorazil tento týden lodí. Jeden z autorů zvonu Petr Grassmayr na odhalení řekl, že zvon připomíná potřebu bojovat za mír, který je to nejdůležitější, co máme. V té souvislosti připomenul i nesmyslnost války na Ukrajině. „Usilujme o mír,“ vyzval.