Přehled krátkodobých půjček: Kde za 20 000 přeplatíte nejvíc

Půjčíte si 20 tisíc korun a za měsíc musíte vracet i bezmála 30 tisíc. Dokládá to nejnovější srovnání mikroúvěrů neziskové organizace Člověk v tísni.

„Může nastat třeba situace, že musí doplatit 15 nebo i 20 tisíc korun, třeba za plyn,“ přibližuje analytik David Borges, který v Člověku v tísni už několik let zpracovává unikátní podrobné srovnání tuzemského trhu s půjčkami nazvané Index odpovědného úvěrování .

Právě pro ně i další má autor žebříčku varování: jednorázovou půjčku si rozmyslete. Jde podle experta o „problematický produkt“, kvůli němuž se lidé často rychle dostávají do kolotoče dluhů.

„Když skočím do jednorázově splatné půjčky, nečeká mě nic dobrého. Budu to prostě otáčet, otáčet, otáčet,“ říká Borges.

U čtyř známých poskytovatelů to není ani 700 korun, pak ale přichází ostrý skok - další budou chtít o 1831 až bezmála devět tisíc korun více.

„Za ten měsíc se jejich situace velmi pravděpodobně dramaticky nezlepší. V nejlepším případě budou schopni zaplatit úrok nebo poplatek a znovu si půjčku jakoby obnovit, což ale dlouhodobě není řešení,“ podotýká. Splátky proto doporučuje rozložit do více měsíců.

„Mikropůjčka, která je splatná jednorázově do 30 dnů, je pro člověka, který to má vrátit, velmi problematická a vlastně i drahá, a to kvůli tomu, že je krátká pro poskytovatele,“ vysvětluje Borges s tím, že společnosti mají na úvěrech řadu fixních nákladů.