Okamura zpochybnil volbu Rady ČT. Tak u toho zhasneme, navrhl Válek

Volba pětice nových radních České televize se v Poslanecké sněmovně opět zkomplikovala. Poslanci se neshodli na tom, jak udělat tajnou volbu ještě tajnější. Následně si předsedové opozičních klubů vzali čtyřhodinovou přestávku na poradu klubů, načež se politici rozhodli, že volbu odkládají na 14. červen.

Poslanci se před volbou radních České televize přeli o tom, zda je proces skutečně tajný. Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura obvinil koalici z toho, že při minulé volbě museli koaliční poslanci ukazovat své volební lístky předsedům svých klubů.

Volba několika členů rady ČT se totiž už dvakrát nepovedla, protože někteří z koaličních poslanců nehlasovali podle dohody. A samy strany pětikoalice nevědí, o koho šlo.

„Při minulé tajné volbě jsem osobně viděl vládní poslance, jak ukazují volební lístek předsedům a až poté ho hodí do urny. Nemohli tajně a tedy svobodně naplnit svoji vůli,“ uvedl Okamura. Navrhnul proto usnesení, aby poslanci museli vyplňovat lístky za plentou, tam je vložili do obálky, kterou neprodleně vhodí do urny.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) proto rychle přispěchal s protinávrhem, že každý poslanec je povinen přeložit lístek na polovinu a poslanci SPD na čtyři části. „Nemusíme si tady rozdávat obálky a můžeme šetřit. A vy, když jste podezřívavý, si to můžete ještě složit tak nebo tak nebo ještě tak. Ale to už by se nevešlo do volební urny,“ vzkázal Stanjura směrem k Okamurovi.

Oba návrhy však předsedající schůze označil za nehlasovatelné, protože takový návrh by musel být podán minimálně 24 hodin před volbou.

Kdo tady lže?

Mezi poslanci se však mezitím strhla přestřelka o tom, zda koaliční zákonodárci opravdu museli své lístky ukazovat nebo ne. „Je to lež a je to snaha bojkotovat toto jednání,“ rozčílil se předseda klubu ODS Marek Benda.

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna ale přispěchal s tím, že ten, kdo lže, je Benda. „Říkají to i vaši poslanci a my na ně nemůžeme ukázat, protože nejsme podrazáci,“ řekl.

„Udělat z tajné volby ještě tajnější můžeme tak, že se tam může ještě zhasnout. Mě nikdo nekontroloval, nikomu jsem nic neukazoval. Když se rozhodnu někomu říct, jak jsem volil, je to moje rozhodnutí a co je komu do toho,“ kontroval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Seznam Zprávy pod příslibem anonymity oslovily několik koaličních poslanců. Dušovali se, že oni sami nikomu lístek neukazovali. Jedním dechem ale dodávali, že je věc každého poslance, jestli se se svou volbou někomu svěří. Jedna z poslankyň uvedla, že si lístek vyfotila, ale jen proto, aby měla případný důkaz pro koaliční partnery.

Poslanci měli dnes hladce zvolit čtyři nové členy rady ČT. Tři na řádnou dobu výkonu funkce, jednoho pak v doplňujících volbách místo Hany Lipovské, která byla z rady loni na podzim odvolána poté, co se rozhodla kandidovat do Poslanecké sněmovny za Volný blok.

Po dvou neúspěšných pokusech vládní poslanci na výboru navrhli trojici méně kontroverzních kandidátů.

Naposledy se o místo po Lipovské ucházeli bývalí radní Zdeněk Šarapatka a Daniel Váňa. Šarapatka je známý hlasitou kritikou bývalé vlády a kolegů radních, kteří byli v minulosti do rady zvoleni hlasy ANO a SPD.

Naopak ekonom Váňa byl velkým kritikem vedení České televize a v minulosti působil i jako mediální poradce hnutí ANO. V radě třeba kritizoval, že SPD dostává ve zpravodajství málo prostoru.

Nyní poslanci vybírali mezi Jakubem Končelíkem, Ladislavem Mrklasem a Janem Svačinou. Jakub Končelík byl v minulosti děkanem na Fakultě sociálních věd na Univerzitě Karlově, aktuálně působí jako ředitel Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na stejné fakultě. Dlouhodobě se zabývá mediální historií.