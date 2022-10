Příležitost pro Česko. Startuje pozitivní kampaň za uprchlíky

„Hlavní motto je, že přišli s málem, s tím nejnutnějším, a přinesli toho mnohem více,“ vysvětluje pohnutky Petra Schwarz Koutská z konsorcia, jež je - spolu s Adamem Ondráčkem z agentury Kontra - spoluautorkou celé komunikační strategie, kterou má zastřešovat portál zacitspolecne.cz.

V prvním kroku se bude kampaň snažit upozornit například na to, že Ukrajinci jsou pracovití a přitom starostliví rodiče. Že před válkou do Česka utíkali například zkušení lékaři, žádaní IT specialisté, nemocniční sestry nebo i nedostatkoví stavební dělníci.

„Je to osvětová kampaň, která reaguje na to, že část české společnosti, která podporuje integraci, se od jara postupem času zmenšuje. Zároveň chceme upozornit, že všechno, co děláme pro uprchlíky, děláme i pro sebe. Ve smyslu, že potřebujeme flexibilní školství, digitalizaci, sociální bydlení a flexibilní trh práce,“ říká Schwarz Koutská.

V dalších etapách by se měla kampaň zaměřit i na konkrétnější témata, jako je oživení vylidňujících se regionů („Ukrajinští uprchlíci přinesou k vám do regionu pracovní sílu, kvalifikaci a finance z rozpočtového určení daní.“), podpora vzdělávání („Máme nyní šanci reformovat vzdělávání a osvětlit situaci učitelů.“) a podpora flexibility na trhu práce („Umožníme tím rodičům malých dětí návrat na trh práce.“).

Podpora uprchlíků klesá

Autoři na kampani pracují od jara a od počátku předpokládali, že stát s podobnou komunikační strategií nepřijde.

„Počítali jsme s tím, už po covidu a předchozích zkušenostech, že strategická komunikace vlády nebude,“ říká Schwarz Koutská a podotýká, že česká vláda dlouhodobě neumí, na rozdíl od zahraničí, připravovat kampaně, které se snaží poukazovat na pozitivní příklady, vysvětlovat a vzdělávat.

Proto se rozhodli kampaň spustit zástupci neziskových organizací. „Je to obrovská demografická změna. Něco, co jsme nezažili hodně dlouho, možná nikdy,“ říká spoluautorka kampaně s dovětkem, že by nebylo moudré takovou situaci nechávat bez odezvy.

Foto: Lukaš Havlena, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty Kampaň na podporu uprchlíků z Ukrajiny.

Vládní „ticho“ je chybou i podle Karla Komínka, zakladatele Institutu politického marketingu. „Obecně chybí komunikace státu. Tečka,“ reaguje.

Poukazuje na to, že současný kabinet premiéra Petra Fialy z ODS je v bezprecedentní situaci, kdy se na něj od začátku valí jedna krize za druhou.

„Vláda hodně vyčkává, ale neuvědomuje si, že s každou minutou, kdy je potichu, za ni příběh vytváří někdo jiný. Pak ztrácí kontrolu a pouze reaguje na situaci,“ dodává.

Soudí, že část veřejnosti se začne proti Ukrajincům obracet. „Symbolizují Ukrajinu, ta symbolizuje válku a kvůli válce jsou drahé energie,“ vysvětluje s tím, že část lidí potřebuje cíl, proti kterému se může vymezovat. „V 90. letech to byli Romové, byla to Evropská unie a mohou to být migranti.“

Na úvod kampaně je zatím připraveno zhruba pět milionů korun, celkově se plánuje vynaložit až 17,6 milionu korun. Konsorcium sdružuje 15 neziskových organizací od Charity a Člověka v tísni přes Organizaci pro pomoc uprchlíkům a Sdružení a integraci a migraci až po Adru či Amnesty International.