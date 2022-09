Vláda má připravenou kampaň, jak uklidnit lidi

Za ním přijíždějí na videu vlaky na pražské Hlavní nádraží. Vzkaz je to jasný: Nemá cenu vydávat se do Česka, hrát si na válečného běžence a čekat sociální dávky.

„Náš tým připravil podle mě velmi kvalitní a velmi potřebný materiál, který jsme dali k dispozici vládě. Pokud vím, vláda ho už poskytla jednotlivým resortům, aby se s ním seznámily. Implementovat by ho podle mého názoru měla co nejdřív, některé kroky jsou realizovatelné v zásadě ihned a měly by se promítnout do komunikace vlády ještě dřív, než bude ve veřejném prostoru viditelná klasická,“ řekl Rakušan o připravené strategii pro Seznam Zprávy.