Hřib vypnul kamery, ČT to nevysílá, Maďarsko vzkvétá. Nepravdy z Václaváku

Na to reagoval sám bývalý předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář, který uvedl fotografie na pravou míru. Podle něj je uvedená fotka ve skutečnosti z 21. května 2019, kdy bylo na Václavském náměstí opravdu obdobně lidí – odhadovalo se to na 60 tisíc.

„Takže to je manipulace. Reálně to 4. června vypadalo takto,“ napsal a sdílel fotku z daného dne, kdy bylo náměstí jednoznačně plnější než uplynulou sobotu.

Václavák má dvě poloviny rozdělené Vodičkovou. Na tu první (větší) se vejde max 70 tisíc lidí. Na tu spodní dalších 50. Ta fotka vlevo není z 4. června ale z 21/5, kdy jsme na Václaváku odhadli 60k lidí, takže to je manipulace. Reálně to 4. 6. vypadalo takto. pic.twitter.com/lR0T1U89mY

Informaci o tom, že nechal vypnout kamery na Václavském náměstí, vyvrátil krátce poté na twitteru sám pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Vypnutá byla soukromá kamera na hotelu Jalta. Demonstrace patří k demokracii, stejně tak jako svobodný přístup k informacím. Neměl jsem proto žádný důvod vypínat kamery a ani jsem to neudělal. Naopak. Magistrátní kamera běžela,“ uvedl Hřib. A dodal, že právě magistrátní kamera posloužila policii k odhadu počtu účastníků.

Nepravdivá byla i informace o tom, že Česká televize o akci vůbec nevysílá. Odmítla ji i tisková mluvčí ČT Karolína Blinková. Kromě reportáží o plánované demonstraci veřejnoprávní televize z akce v průběhu dne informovala formou živých vstupů do zpravodajství. Demonstraci se o nadcházejícím pondělí věnoval i pořad Události, komentáře.

Rajchl ve svém projevu vznesl také obvinění vůči několika členům vlády. Jedno z nich se týkalo i nedávného kroku Ministerstva financí. „Viním Stanjuru za to, že poskytl ČEZu 74 miliard korun, které ČEZ odeslal na lipskou burzu, a tím zásadním způsobem ohrozil energetickou bezpečnost České republiky,“ uvedl směrem k ministru financí Zbyňku Stanjurovi (ODS).

Ministerstvo financí minulý týden informovalo, že stát jeho prostřednictvím ČEZu půjčí až tři miliardy eur, tedy zhruba 74 miliard korun, ke zvýšení likvidity. Skládání záloh (marginů) požaduje burza jako ochranu pro obchodníky s elektřinou a jejich výše se odvíjí od cen elektřiny. Ta je v současné době mimořádně vysoká, proto bylo nutné zálohy zvýšit. Mělo by to pomoci trh s elektřinou rozhýbat, což by posléze mělo mít i pozitivní vliv na její ceny (více čtěte zde).