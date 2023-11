Zvyšování věku odchodu do důchodu? Češi konec kariéry vidí opačně

Převážná část lidí narozených v roce 1972, tedy dnešní čerství padesátníci, by měla do důchodu odejít až ve věku 65 let a sedmi měsíců.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) dlouhodobě mluví o tom, že je potřeba český penzijní systém upravit tak, aby na důstojné a férové důchody měly i „děti a vnoučata“.

Průzkum Barometr zaměstnanců společnosti Up Česká republika (dříve Le Chèque Déjeuner), ve kterém se během září dotazovali 1034 zaměstnanců tuzemských firem a organizací, ukazuje, že samotní Češi nejsou spokojení ani se stávajícím důchodovým věkem 65 let.

Nejčastěji odpovídali, že za přiměřený by považovali odchod do řádného důchodu v 60 letech. Zprůměrované odpovědi se pak trochu liší: Přiměřený věk by byl 61 let.

Zajímavostí je, že se na tom shodnou zaměstnanci napříč věkovými skupinami a generacemi od takzvaných baby boomerů (lidé narození 1946 až 1964) až po generaci Z (narozeni od roku 1996).

Důchodový paradox

„To číslo se desetiletí nemění. Je to magické číslo, kolem kterého se točíme,“ podotýká socioložka Lucie Vidovićová z Centra pro výzkum stárnutí CERA při Katedře sociologie na Masarykově univerzitě.

Zmiňuje i to, že sociologové mluví o českém důchodovém paradoxu, kdy se lidé těší do důchodu, chtějí do něj odejít co nejdříve a pak zjistí, že se jim v důchodu nelíbí a vrací se na trh práce.

Veřejné mínění se podle průzkumu i velmi jasně shoduje na tom, která kategorie lidí by měla odcházet do předčasného důchodu. Přes 70 procent lidí uvedlo, že ti, co mají fyzicky náročné profese.

Projděte, jakou váhu dávají oslovení lidé různým důvodům pro dřívější odchod do důchodu:

Dřívejší odchod do důchodu Která z uvedených pravidel by měla být při výpočtu důchodového věku pro konkrétní osobu zohledňována? Fyzicky náročné profese by měly moci odejít do důchodu dříve. 70,5 Psychicky náročné profese by měly moci odejít do důchodu dříve. 44,8 Dosažení určitého věku nemá zakládat nárok na důchod, podmínkou má být odpracování minimálního počtu let. 43,2 Ženy mají jít do důchodu dříve než muži, jako kompenzace za nižší mzdové ohodnocení a zejména za společenskou roli, tedy péči o domácnost a výchovu dětí. 37,0 Ženy s více dětmi mají jít do důchodu dříve než bezdětné. 34,4 Lidé ze společensky nejprospěšnějších profesí (lékaři, učitelé, hasiči apod.) by měli moci odejít do důchodu dříve. 16,3 Trestní bezúhonnost (lidé bez záznamů v trestním rejstříku by měli moci odejít do důchodu dříve). 15,2 Společensky angažovaní lidé (např. dárci krve, dobrovolníci a další lidé prospěšní společnosti) by měli moci odejít do důchodu dříve. 13,2 Muži mají jít do důchodu dříve než ženy, protože se v průměru dožívají méně let a odvádějí vyšší odvody. 6,9 Pozn.: údaje v procentech Zdroj: Barometr zaměstnanců

V rámci připravované důchodové reformy se myslí právě i na dřívější odchod do důchodu u specifických profesí. Právě otázkou, jaký typ pracovníků by to měl být, se odborníci zabývají a seznam by měli podle ministra Jurečky připravit na přelomu roku a následně ho doplnit do novely.

Jde tedy ještě o jednu z veřejně nedopovězených změn důchodového systému.

Z průzkumu ovšem plyne, že specificky nadpoloviční většina oslovených ze skupiny Baby Boomers by byla pro, aby ženy odcházely do důchodu dříve než muži, a to jako kompenzace za nižší mzdové ohodnocení a zejména za společenskou roli, tedy péči o domácnost a výchovu dětí.

V teoretické situaci, kdy by naopak všichni měli odcházet do důchodu ve stejném věku, si většina lidí myslí, že výši penze by měla ovlivňovat odpracovaná doba, a to ve smyslu, že čím déle lidé pracují, tím vyšší důchod mají.

Co má ovlivnit výši důchodu Nyní si naopak představte, že všichni zaměstnanci budou odcházet ve stejném věku. Které faktory by v takovém případě měly ovlivňovat výši jejich důchodu? Odpracovaná doba (čím déle odpracováno, tím vyšší důchod). 67,5 Průměrný výdělek (čím vyšší výdělky, tím vyšší důchod). 42,3 Fyzická náročnost (fyzicky náročné profese by měly pobírat vyšší důchod). 41,5 Psychická náročnost (psychicky náročné profese by měly pobírat vyšší důchod). 29,6 Počet dětí (čím víc dětí, tím vyšší důchod). 25,0 Profesní zásluhy (lékaři, učitelé, hasiči a další klíčové profese by měli pobírat vyšší důchod). 22,1 Trestní bezúhonnost (lidé bez záznamů v trestním rejstříku by měli mít vyšší důchod než ti se záznamem). 18,5 Lidské zásluhy (např. dárci krve a další lidé prospěšní společnosti by měli mít vyšší důchod). 17,9 Pohlaví (ženy by měly mít vyšší důchod, protože se více zapojují do výchovy dětí a péči o domácnost). 16,2 Pohlaví (muži by měli mít vyšší důchod, protože do systému odváděli vyšší částky). 4,7 Pozn.: údaje v procentech Zdroj: Barometr zaměstnanců

Mladí v důchod příliš nevěří

Stéphane Nicoletti, generální ředitel společnosti Up Česká republika, popisuje, že zejména mladší lidé jsou rozčarovaní kvůli rostoucímu důchodovému věku a zároveň růstu inflace. „A to do té míry, že již nevěří ve schopnost státu uspokojit potřeby současných přispěvatelů na budoucí státní důchod,“ říká.

Problém podle něj nespočívá ani tak v důchodovém věku, jako spíš v tom, aby důchody byly dostatečné. „Jsou k systému mnohem kritičtější a nevěří mu. Proto chtějí být ve svých kariérních a životních plánech finančně nezávislí mnohem dříve, aby mohli odejít do důchodu ještě před šedesátkou,“ pokračuje.

To potvrzují i slova čtyřicátníka a dvacátníka, kteří na začátku léta pro Seznam Zprávy komentovali svůj pohled na představenou důchodovou reformu.

Čtyřicátník Martin z Pardubického kraje tehdy mluvil o tom, že není přesvědčený, že reforma bude trvalá a nastaví důchodový systém na desítky let.

„Ve 41 letech mám tak daleko do důchodu, že se to ještě 12krát změní,“ řekl po představení změn. „Vlastně to mám tak, že si budu muset na stáří dávat nějaké peníze stranou, nějak si to zajistit, protože je absolutní nejistota toho, co nás čeká,“ myslí si Martin.