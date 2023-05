Tři generace hodnotí nové důchody. Co přinesou padesátnici a třicátníkovi?

Po čtvrtku je jasné, že velká důchodová reforma ovlivní už důchody dnešních padesátníků. Změní se jim věk odchodu do penze a výpočet důchodu, úpravy míří i na dohodáře a živnostníky.

Pohled na penzijní reformu se zásadně liší mezi jednotlivými věkovými skupinami. Seznam Zprávy oslovily příslušníky tří generací, co na nová pravidla říkají.

Zatímco oslovená padesátnice Eva popisuje obavy z konkrétních změn, čtyřicátník Martin stále nemá jistotu, co bude platit, až půjde do penze.

Šestadvacetiletý Jan naopak mluví o tom, že čekal drakoničtější úpravu a výsledek ho příjemně překvapil.

„Je to první krok správným směrem, čekal jsem to a jsem s tím srozuměný. Předpokládám, že vlády budou muset pokračovat v dalších krocích,“ reaguje Jan, který aktuálně studuje a pracuje v Praze.

Po představení reformy si prý mírně oddechl.„Měl jsem pocit, že i ekonomové by ve změnách byli větší jestřábi,“ říká student. Je srozuměný s tím, že nepůjde do důchodu dřív než v 68 letech.

Soubor důchodových opatření, které vláda ve čtvrtek představila:

„To se dalo čekat, systém je jinak neudržitelný. Dokonce si nemyslím, že to takto bude stačit, demografie není příznivá,“ tvrdí Jan. A dodává, že má celý pracovní život se na penzi připravit.

„Jsem v pozici, kdy to vím 40 a více let dopředu, že to bude všelijaké. A že pravděpodobně ve stáří nebude důchod můj jediný příjem,“ odnáší si jako hlavní myšlenku dvacátník.

„Strašné“ hodnotí žena v předdůchodovém věku

Padesátnice Eva z Jihomoravského kraje žije v domácnosti se svojí matkou. Trápí ji zdravotní problémy, kvůli kterým má posledních deset let problémy udržet si zaměstnání.

„Teď nějakou dobu práci mám, ale kdybych o ni přišla, tak pochybuji, že mě někdo zaměstná. A to mi chybí více než deset let do důchodu,“ hlásí Eva.

Ohlášené změny tak na ni pocitově tvrdě dopadají. Prvně: je narozená po roce 1965 - což je ročník, u nějž je předpoklad, že se mu důchodový věk zvedne.

Stejně tak ale pro Evu už budou platit výrazně přísnější podmínky odchodu do předčasného důchodu, které ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) představil v dubnu. Například nově budou do předčasného důchodu moci jen lidé, kteří si platili 40 let pojištění namísto aktuálních 35 let. Přísnější bude i finanční postih za předčasný odchod do penze.

Malá důchodová reforma z dubna: upravila předčasné důchody a systém valorizace:

„Takže ano, je to strašné. Nevidím v tom žádné pozitivum. Je to vláda národní zkázy,“ hodnotí ve čtvrtek představené změny Eva.

Padesátnice nechápe ani obecnou rovinu toho, proč vláda ke změnám přikročila. „Odešly miliardy na covid a na Ukrajinu a myslím si, že prioritou mají být čeští občané,“ říká s tím, že vláda se podle jejího názoru angažuje na úkor Čechů.

Ještě to 12krát to změní, myslí si čtyřicátník

Čtyřicátník Martin žije v Pardubickém kraji se svojí rodinou. Není přesvědčený, že reforma bude trvalá a nastaví důchodový systém na desítky let.

„Ve 41 letech mám tak daleko do důchodu, že se to ještě 12krát změní,“ říká po představení změn. Myslí si, že další vláda se opět bude snažit důchody upravit.

Proto mluví o tom, že ho změny, i když se ho týkají, nijak nerozčílily. „Vlastně to mám tak, že si budu muset na stáří dávat nějaké peníze stranou, nějak si to zajistit, protože je absolutní nejistota toho, co nás čeká,“ myslí si Martin.

Jako pracující otec by přitom mohl společně se svojí ženou ocenit vládou představenou novinku: dobrovolnou možnost, že si partneři férově rozdělí své důchody na dvě poloviny. Pracujícímu partnerovi se tedy trochu sníží, naopak druhému, který pečuje například o děti, se zvýší.