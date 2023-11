Pro botox si chodí čím dál mladší. Trend dokonalosti živí sociální sítě

Botox, vyhlazení vrásek, výplň rtů nebo zvýraznění lícních kostí. To a mnoho dalšího dnes nabízí estetická medicína a lidí, kteří tyto služby využívají, je stále více.

Seznam Zprávám to potvrdilo několik oslovených klinik, bližší data ale s ohledem na GDPR nechtěly uvést.

Přání plných rtů měla i třiadvacetiletá Aneta, která si výplň nechala udělat poprvé před půl rokem. Svoji zkušenost hodnotí velmi pozitivně. „Celý život jsem byla docela nesebevědomá a tohle mi hodně pomohlo. Cítím se tak mnohem lépe,“ vysvětluje důvody, proč se rozhodla ošetření podstoupit.

Zároveň přiznává, že určitý vliv na ni měly i sociální sítě. „Nějakým způsobem mě to přece jen ovlivnilo. Výplň rtů má dnes kde kdo a je to v podstatě znormalizované, tak jsem si řekla proč ne, když se tak budu cítit lépe,“ popisuje.

Podle ní má člověk právo dělat si se svým tělem, co uzná za vhodné a nepodléhat společenským normám. „Mám ráda extravaganci, výrazné řasy, tetování, velké rty a baví mě make-up. Pár lidí mi už řeklo, že když jsem přirozená, tak vypadám lépe. Je to od nich vždy sice hezké, ale já se tak necítím sama sebou,“ vysvětluje.

Přestože vnímá normalizaci estetických úprav spíše pozitivně, pozoruje i určitá negativa, zejména u mladších dívek. „Jsou strašně lehce ovlivnitelné, ale já osobně bych začala s výplní rtů nejdříve po dvacítce a s botoxem, až se mi začnou dělat vrásky, takže až o dost později. Určitě bych si takové zákroky nenechala dělat jako teenager,“ míní.

Nerealistické požadavky

Že mladé klientky přicházejí nejčastěji s přáním objemnějších rtů, čehož se docílí aplikací kyseliny hyaluronové, potvrzuje i lékařka Ivana Úlehlová z kliniky estetické dermatologie Laser Esthetic.

„Děvčata ten trend vidí na sociálních sítích a potom přijdou k lékaři s tím, že chtějí, aby jejich rty vypadaly přesně takto. To často ale kvůli stavbě obličeje není možné a navíc by to nevypadalo hezky,“ vysvětluje.

Poukazuje tak na to, že lékaři musí často balancovat na hranici přirozenosti a zároveň vyvažovat požadavky klientek, které jsou mnohdy nerealistické. „Kromě rtů chtějí někdy třeba i umělé zvýrazňování lícních kostí, k takových velikým zásahům se ale nenecháváme donutit,“ dodává.

Trend dokonalosti

Trendu si všímá také lékařka Petra Moravcová z pražské Divine Clinic. „Tu normalizaci vnímám jako problematickou. Je to trend dokonalosti, který se hojně rozvíjí skrze sociální sítě. Myslím, že bude docházet k nárůstu zájmu, ale já jsem stále zastáncem přirozenosti,“ říká.

Nejenže se zvyšuje počet zájemkyň o podobné úpravy, klesá také věk, kdy ženy a dívky na kliniku poprvé přicházejí. To platí zejména v případě výplně rtů.

„Zájem mají i lidé mladší 18 let, ale to ošetření v těchto případech neprovádíme. Snažím se jim to rozmlouvat, protože je nechci provést, ale takové klientky stále chodí,“ popisuje Moravcová a i ona poukazuje na vliv sociálních sítí, který přispívá k nespokojenosti klientek se svým vzhledem.

Snižování věku, ve kterém klientky na kliniku poprvé přichází, registruje i Ivana Úlehlová. „Na výplně rtů sem poprvé ženy přijdou klidně už ve 20 letech, někdy ale i mladší. Nedávno k nám přišla 16letá klientka s maminkou. V tak mladém věku úpravy ale neděláme,“ říká.

Obě lékařky se shodují, že i v případě botoxu na kliniku přichází čím dál tím mladší klientky, které vrásky ještě ani nemají. Botox je pro ně určitou prevencí stárnutí, což jim ale může v budoucnu paradoxně přinést spíše problémy.

Po nějaké době jednoduše řečeno přestane fungovat. „Botox je toxická látka, na kterou imunitní systém nějak reaguje. Takže pokud s botoxem začnete příliš brzy a v častých intervalech, tak vám během 10 až 15 let přestane fungovat,“ vysvětluje Moravcová. „Je třeba najít rozumnou míru, koneckonců vrásky na obličej patří,“ uzavírá.

Místo klinik salóny krásy

Téma botoxu a podobných estetických úprav bylo ve společnosti dlouhou dobu tabu. Přestože ani dnes se neobejde bez kontroverzí, dochází k jeho výrazné destigmatizaci, a to zejména u mladších lidí. Potvrzuje to i fakt, že o zákroky mají čím dál větší zájem i muži.

„Určitě registrujeme, že více mužů má o podobné zákroky zájem. Za posledních 10 bych let řekla, že je ten nárůst až 15 procent. Často jsou to právě muži v mladém věku. Téma estetických zákroků je dnes celkově méně stigmatizované než v minulosti, ale to se bavíme zejména o těch mladých, kde je to prostě móda. Mám řadu starších klientek, které botox tají například i před manželem,“ popisuje Moravcová.

Vzestup trendu zapříčinil i to, že tyto služby nabízí čím dál více pracovišť, zejména kosmetických salónů. Dle oslovených lékařek je ale problém v tom, že zaměstnanci salónů nemají potřebnou kvalifikaci, a klienty mohou proto poškodit.

„Tohle vůbec do rukou kosmetiček nepatří, jelikož nemají dobrou znalost anatomie obličeje. Můžou potom způsobit veliké problémy, které mají potom nedozírné následky,“ vysvětluje Úlehlová.

„Bohužel tento problém také registrujeme. Kosmetičky nemají o anatomii obličeje ani potuchy a může tam jednoduše dojít k poškození obličeje klienta. Ochromí to třeba svaly někde jinde, spadne vám víčko nebo ochromí část obličeje a člověk pak vypadá, že má obrnu nervů,“ přidává Moravcová.

K obezřetnosti nabádá i lékař Ondřej Kodet z Dermatovenerologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Pokud výkon provádí nezkušený člověk, může dojít i k trvalému poškození. Aplikaci botoxu v estetické medicíně by měl provádět vždy odborník, který je v této problematice školen, nejlépe i lékař s atestací v oboru korektivní dermatologie,“ míní. To platí i pro jiné zákroky, jako je právě výplň rtů.

Podle Kodeta se ale v nemocnici s takovými příliš nesetkávají. „Samozřejmě si nevydařeného zákroku na pacientovi občas povšimneme, ale tito pacienti se poté obrací spíše na pracoviště, kde byl zákrok provedený,“ uzavírá.