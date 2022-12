Problém pro Airbnb. Krátkodobé pronájmy dostaly několik direktů od úřadů

Na 13 stránkách v něm ministerstvo úředníkům vysvětluje, jak postupovat při sousedských sporech o to, zda v domě je, či není možné provozovat krátkodobé pronájmy. Resort přitom dává jednoznačně za pravdu těm, kdo Airbnb v bytech označují za nelegální.

Zejména v centru Prahy je ale situace někdy odlišná – z obytných domů se mnohdy stávají ubytovny pro turisty. Nezřídka se tak desítky lidí ocitnou uprostřed noci v domě, který v životě neviděli. Nedomluví se česky a někteří z nich jsou rádi, když bez cizí pomoci trefí do dveří. Zatímco hotely jsou na takové situace připravené, plán protipožární ochrany obytných domů s tím zpravidla nepočítá.

Takzvané krátkodobé ubytování už zase budí vášně. Po několika letech covidové paralýzy se turisté vracejí do center velkých měst a s nimi i všechno dobré a špatné, co tento byznys přináší.

Stavební úřad vyzval majitele, aby do sedmi dnů přestal nabízet byt ke krátkodobému pronájmu.

Na druhé straně stojí stálí obyvatelé, kterým se dům, v němž žijí, postupem času proměňuje v ubytovnu. Nejčastěji jim vadí, že se v jejich obydlí střídají velké počty cizích lidí. V praxi jsou to často mladí, kteří do Prahy míří za levným alkoholem.

„V souvislosti s poskytováním ubytování přes platformy typu Airbnb často dochází k neplnění zákonných povinností provozovatele ubytovací služby. Provozovatelé zpravidla neplní povinnost mít živnostenské oprávnění, platit daň z příjmu, platit odvody na sociální a zdravotní pojištění, používat EET pro tržby v hotovosti, registrace k DPH při splnění zákonných podmínek, odvádět místní poplatky za pobyt, vést evidenční knihu o hostech a domovní knihu o cizincích, a to v souladu s GDPR, nutnost hlásit cizince na cizinecké policii a mimo to zajistit na své náklady likvidaci odpadů po svých hostech,“ vypočítává resort ve své metodice.

Kritici krátkodobého ubytování nová stanoviska a rozhodnutí úřadů vítají. „Je to tedy vlastně strašně jednoduché, stačí umět číst zákony a ty aplikovat,“ řekl Seznam Zprávám Petr Městecký, zakladatel spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy.

„Bydlení a ubytovávání jsou dvě rozdílné věci s rozdílnými nároky. Spolek to tvrdí léta, úřady to chápou až nyní. Je až neuvěřitelné, co tu vlastně ty roky řešíme. Pouhou gramotnost. Bohužel,“ dodal Městecký.