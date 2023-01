Problém pro zájemce o Jindřišskou věž: vnitřek církev nevlastní

„V nájemní smlouvě uzavřené mezi arcibiskupstvím a mou společností je uvedeno, že je společnost Jindřišská věž, s. r. o. majitelem vnitřní stavby až do konce nájemního vztahu v roce 2044 a poté bude teprve převedena do vlastnictví budoucího majitele Jindřišské věže. Jsem připraven jednat o prodeji vnitřní vestavby věže, aby budoucí majitel mohl s Jindřišskou věží zcela disponovat. Chci tak předejít případným budoucím sporům se stávajícím či budoucím majitelem,“ uvedl Podzimek.

David Černý, zástupce majitele společnosti, doplnil, že arcibiskupství prodává samotnou původní stavbu věže a nový majitel by si při vstupu do věže musel jako každý příchozí třeba koupit vstupenku.

Arcibiskupství předpokládá, že středověká věž v centru Prahy by mohla mít nového majitele do půl roku.

Věž podle dřívějšího Balíkova vyjádření vyžaduje na opravách investici asi 20 až 30 milionů korun. Pro církev by to v tuto chvíli byla chyba, protože i kdyby sehnala grant, většinu by musela dát z vlastního, uvedl. Dlouhodobý nájemce podle něj budovu zhodnotil.