Propálené sedačky jako z autobusu. Opravy Thermalu provází další blamáž

V karlovarském hotelu Thermal se po letech otevřela zrekonstruovaná kavárna. Podle slibovaných vizualizací se měla podobat původnímu interiéru, který navrhli architekti hotelu manželé Machoninovi.

Jenže místo nezaměnitelného nábytku hosté najdou použité židle s dírami po cigaretách v polstrování, sériově vyráběný nábytek nebo špatně položený koberec.

Vedení hotelu se hájí, že jde pouze o dočasnou podobu a „opravdová“ rekonstrukce bude veřejnosti představena později. „Byl bych rád, aby hosté, kteří do kavárny přijdou, neřešili, jak interiér vypadá. A spíš se radovali z toho, že je konečně otevřená,“ řekl Seznam Zprávám ředitel hotelu Vladimír Novák.

V kavárně chybí ikonická červená křesílka nebo lampy. Oboje je prý dočasné a výměna proběhne do konce léta.

Kavárnu v tomto stavu se rozhodli otevřít proto, aby začala co nejdříve vydělávat. „Jak my, tak i provozovatel Saunia máme za sebou finančně poměrně náročné dva roky. Každý den neotevření způsobuje provozovateli ztráty,“ dodal Novák.

„I jako prozatímní řešení je to hrozné. Židle vypadají jako ze sekáče. Nad tím se dá jen pousmát. To jsou věci, co jen někomu přišly pod ruku,“ myslí si historik architektury z pražského ČVUT Lukáš Beran.

Otevření v půlce května podle něj může být přípravami na Mezinárodní filmový festival, který každoročně Karlovy Vary hostí. „Během festivalu tam může být hlava na hlavě, protože jde o nejhezčí místo v hotelu,“ dodal Beran.

Kolik tato podoba rekonstrukce stála, není jasné. „Vzhledem k propojení technologií a provázanosti s dalšími prostory budovy neevidujeme samostatně hodnotu investice do restaurace,“ uvedl pouze Novák.

Finální termín? Není

Slibovaný návrh architekta Mojmíra Ranného přitom počítá s původními křesly a světly. Podle ředitele se jich část repasuje, část mají nahradit repliky. „Celé je to extrémně finančně náročné. Cena repliky a cena repasování světel a křesel je tak velká, že to musíme dělat obezřetně,“ říká Novák.

Kdy by měla kavárna vypadat jako na vizualizacích, zatím Novák přesně neví. „Přestože finální termín zatím nemáme, předpokládám, že to bude do konce léta, aby na podzimní sezónu bylo hotovo se vším všudy,“ sdělil.

V kavárně se však prováděly i úpravy, které dočasné nejsou - například dřevěné dveře či přepážky z matného skla. „Ty židle jsou něco, co se dá ještě vyměnit, ale třeba dřevěné dveře a přístavby jsou zásadní zásahy, které nevyměníte tak jednoduše,“ říká vnučka manželů Machoninových Marie Kordovská.

„Pokud by to vypracovali v současné interpretaci původního návrhu, tak lidem spadne brada. Je to promarněná příležitost na několika úrovních. Na úrovni turismu, hotelu i architektury. Na úrovni konkurenceschopnosti Thermal poslali dvacet let dozadu,“ dodala.

Rekonstrukci označila za radikální a nevkusnou. „Zakázkou to dostala společnost Saunia a ti si vybrali svého architekta. Proběhlo tam jedno kolo připomínek, kdy nám poslal nějaké návrhy. Potom jsme mu odeslali připomínky, na které ale už nezareagoval,“ popisuje jednání vnučka architektů.

Sám architekt nechtěl na dotazy Seznam Zpráv odpovídat. „Vůbec se s vámi nebudu bavit,“ řekl redaktorce.

Rekonstrukci brutalistního hotelu provázejí dlouhodobé potíže. Loni se měl otevřít zrekonstruovaný bazén, termín se ale několikrát odkládal. Nakonec bazén slavnostně loni před volbami otevírala ministryně financí Alena Schillerová (ANO), pod jejíž rezort hotel spadá.