První data: Proticovidová opatření měla na emise v Česku pouze malý vliv

„Půda na tom není v České republice dobře. Ztrácíme kvalitní ornou půdu a jenom za minulý rok jsme ztratili 1500 ha zemědělské půdy - to je 1500 fotbalových hřišť. Zhruba třetina nebo dvě pětiny z toho bylo zastavěno, a to je půda, která je nenávratně ztracená,“ vysvětlil pro Seznam Zprávy Havránek.

„Když se podíváte do historie, v době, kdy byli lidé na půdě závislí, tak si představte zemědělce, kterému by každý rok utíkaly stovky tun té nejúrodnější vrstvy z pole. To by byl sebevrah,“ komentoval současný stav Vopravil.