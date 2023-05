První vlna propouštění na poště skončila. Nebylo to vždy férové, tvrdí odbory

„Myslím, že dokud se ti nahoře nad sebou nezamyslí, jinde bude lépe. Dělají vše pro to, aby poštu zničili. Výpověď probíhala normálním způsobem s tím, že jsem dostala klasickou výpověď a nebo dohodu. Nedostanu víc než jen odstupné,“ popsala, jakým způsobem v červnu skončí.

Výše odstupného záleží na délce pracovního poměru, žena, která nechtěla zveřejnit své jméno, ale redakce ho zná, by tak měla dostat tři odstupné platy.

„Extra“ odstupné je podle interního dokumentu České pošty určeno zaměstnancům, kteří odpracovali více než 15 let. Nejvíc pak dostanou pošťáci, kteří ve službách státního podniku strávili přes čtvrt století.

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z organizačních důvodů, tj. důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) , nebo dohodou z týchž důvodů přísluší při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně:

d) další odstupné [nad odstupné dle písm. a) a v případně splnění stanovených podmínek i podle písm. b) a c)] ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku, pokud pracovní poměr zaměstnancům skončí dohodou dříve, než by jim začala plynout výpovědní doba. Pokud pracovní poměr skončí dohodou v průběhu výpovědní doby, snižuje se odstupné o jednonásobek průměrného měsíčního výdělku za započatý měsíc výpovědní doby.

c) další odstupné [nad odstupné dle písm. a)] ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnancům, kteří ke dni skončení pracovního poměru odpracovali u České pošty, s. p., a jejích právních předchůdců nepřetržitě 25 let a více,

b) další odstupné [nad odstupné dle písm. a)] ve výši jednonásobku průměrného měsíčního výdělku zaměstnancům, kteří ke dni skončení pracovního poměru odpracovali u České pošty, s. p., a jejích právních předchůdců nepřetržitě 15 let a více,

Zaměstnancům, u kterých dojde v důsledku organizačních změn z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) Zákoníku práce k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou z týchž důvodů, náleží:

„Pokud má doručovatel podle zákoníku práce jako místo výkonu práce uvedenou Prahu, může pracovat kdekoli na území Prahy. Toto je bez dohody se zaměstnancem na základě oznámení,“ reagoval na to mluvčí pošty Vitík.

„Pokud by mu byla nabídnuta například práce v Berouně a zaměstnanec ji odmítl, pak odchází z firmy s odstupným. To se netýká případů, kdy mu je přidělena práce ve stejně lokalitě, ve které ji vykonával dosud, a on ji odmítne,“ dodal.