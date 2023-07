Rakovina kůže je stále častější. Lidé zapomínají na základy, říká lékařka

Prevalence zhoubného melanomu, tedy počet žijících pacientů, u kterých byl diagnostikován, vzrostla v Česku za osm let z přibližně 25 tisíc na 33 tisíc případů. Mírně se zvýšila také incidence a úmrtnost, vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

„Za velmi důležité považujeme pravidelné samovyšetření kůže, při kterém by nám mělo být podezřelé každé znaménko, které je asymetrické, má nepravidelné okraje nebo barvu, velikost nad šest milimetrů a které se mění co do velikosti, tvaru či barevnosti, svědí nebo na povrchu krvácí,“ popisuje.

Dopady přílišného opalování podle ní lze rozdělit do dvou skupin. „Zarudnutí, tvorba puchýřů, olupování kůže, když se spálíte na slunci, to všechno je nepříjemné v dané chvíli. Bolí to, znepříjemní vám to pobyt na dovolené. Ale když se to stane jednou, nic hrozného se nestane,“ popisuje.