Redl je svéprávný, rozhodl soud. Může být stíhán v kauze Dozimetr

Zlínský podnikatel Michal Redl, kterého policie označila za hlavu zločinecké skupiny v kauze přezdívané Dozimetr, je svéprávný. Rozhodl o tom Nejvyšší soud a potvrdil tak dřívější rozsudek plzeňského krajského soudu. České televizi (ČT) to sdělil místopředseda Okresního soudu Plzeň–město Jan Špalek. O omezení Redlovy svéprávnosti rozhodoval opakovaně právě plzeňský okresní soud od roku 2008. Důvodem bylo údajné duševní onemocnění.

Dovolání k Nejvyššímu soudu podal Redl v únoru. „Nejvyšší soud v části dovolání odmítl (zejména v otázce nákladů řízení), v části jej zamítl (co do vlastního důvodu),“ řekl ČT Špalek. Okresní soud naposledy omezení Redlovy svéprávnosti prodloužil loni v květnu na dalších pět let. Krajský soud ale poté řízení zastavil a omezení zrušil. Okresní soud podle něj překročil lhůtu na rozhodování.