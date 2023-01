Řidič zemřel po nárazu do nelegálního billboardu. Policie pátrá po majiteli

Minulý týden přinesla média lakonickou zprávu: Řidič na Ostravsku se zabil po nárazu do reklamního poutače. Hasiči vystřihávali pětatřicetiletého muže ze zcela zdemolovaného vozu, zabralo jim to asi tři čtvrtě hodiny.

Billboardy blízko silnic jsou přitom už od roku 2017 zakázané. Mimo souvisle zastavěnou oblast je to ve vzdálenosti do 250 metrů u dálnic, u silnic první třídy do 50 metrů a u silnic druhé a třetí třídy do 15 metrů od vozovky.