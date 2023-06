Rodiny v krizi. Linky pomoci nestíhají, přibývá problémů u dětí

Dlouhodobé soužití na omezeném prostoru, kombinace práce z domova a školní výuky zpoza počítačové obrazovky i dopady „uzavřené“ ekonomiky – to vše se teď s odstupem času promítá do vytíženosti pracovníků.

„I v tomto roce nadále rostl počet psychických obtíží u dětí – pravděpodobně stále ještě jako reakce na dobu covidovou – a to o 37 %. V rámci tohoto tématu jsme s rodiči především řešili uzavírání se dětí do sebe, pocity úzkosti a deprese, sebepoškozování, sebevražedné tendence u dětí a dospívajících a v nemalém počtu i situace dětí po sebevražedné pokusu,“ uvedla mluvčí linky Regina Jandová.

Jako další z témat, která mezi klienty rezonují, pak Fabián zmiňuje i zadlužení, kdy se například prarodiče propadají do dluhové pasti, nebo svými příjmy naopak podporují vnoučata. Terapeuti ze Sluchátka ale řešili i případy bezdomovectví nebo to, zda žena podstoupí potrat, protože rodina v současné ekonomické situaci neuživí dalšího člena.

Nástup problémů, které do vztahů vneslo právě zhoršení ekonomické situace, pak potvrzuje i psychoterapeut Hošek. „Aktuálně také vidím, že velké potíže ve vztazích dělají dluhy a hypotéky, které významně zasahují do rozpočtů rodin. Stačí střednědobá nemoc nebo propuštění z práce a dluhy se stávají hlavním večerním tématem,“ líčí svou zkušenost z praxe.

Aktuálně probíhající nárůst poptávky po manželském i rodinném poradenství přitom odborníci predikovali již v červnu 2020, a to v prognóze nadace Sirius a výzkumné agentury Median, která se zabývala dopady pandemie na rodiny. Do její tvorby se zapojilo 123 odborníků z akademické sféry, státní správy i z organizací, které s rodinami pracují.

To přitom ještě netušili, jak se problémy rodin ještě více prohloubí během následujících dvou let, během kterých narostly ceny energií v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu, výše inflace stoupala směrem k historickému rekordu a výdaje za bydlení i potraviny se zvyšovaly.

„Víme, že ekonomická nestabilita se promítá do nestability v intimní sféře. To je poměrně bezprostřední efekt. Když si vezmeme například trh práce, tak lidé s nižším vzděláním mající zaměstnání s menší stabilitou a nižším příjmem mají zároveň i omezenější možnosti sladění práce a rodiny, což následně přináší tlak i do partnerských vztahů,“ nastiňuje sociolog Petr Fučík z Masarykovy univerzity v Brně vliv ekonomických změn na atmosféru v českých rodinách.

K tomu, že by se náročnější socio-ekonomické podmínky propisovaly do demografických statistik (například míry rozvodovosti), nicméně zatím nedochází. „Když si vezmu dvě celkem často formulovaná očekávání, a to vlnu rozvodovosti a ‚baby boom‘ (výrazný nárůst počtu narozených dětí, pozn. red.) po covidu, kdy se očekávalo, že to s rodinou zamává v těchto dvou parametrech, tak to ve statistikách vůbec není vidět,“ říká sociolog Petr Fučík.