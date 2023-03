Ovocnáři se bojí, že zítra přijdou o celou sezonu

Sněhová vánice v úterý zasypala Česko. Ovocnáři teď s obavami vyhlížejí další dny. Stromům, které už stihly vykvést, totiž hrozí, že je mrazy poničí, nebo i úplně spálí. Vyplývá to z předpovědí meteorologů i webu AgroRisk, který má zemědělcům v takových situacích pomáhat. Na mapě zobrazuje míru různých rizik včetně právě mrazů.

Avizované mrazy představují riziko hlavně pro pěstitele meruněk. Tyto ovocné stromy často kvetou jako první a v současné době jsou už v rozpuku. Mnohé z nich vykvetly hned v první jarní den. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka to je dřív, než bývá obvyklé.

„Znamená to, že rizikovost tady bude při teplotách okolo minus dvou a třech stupňů, kdy může dojít k nějakému významnější poškození květu meruněk. Poškození květů z osmdesáti procent stále neznamená, že bude menší úroda. Příroda s tím počítá,“ vysvětluje. Podle něj je v tuto chvíli těžké odhadovat, jak moc mráz meruňky zasáhne.

V ohrožení jsou kromě meruněk také další ovocné stromy, které postupně vykvétají, nejdříve to bývají mandloně, následně broskvoně, třešně, hrušně a jabloně.

„U meruněk stačí k poškození malé mrazy. V posledních deseti letech mrznou skoro pravidelně. Kvetení meruněk se za posledních třicet let posunulo z dubna na březen, kdy mrazy nejsou žádnou zvláštností,“ říká sadař Jiří Koňařík ze společnosti Rudolf Jelínek, která má 81 hektarů meruňkových sadů. Z předchozích zkušeností se mrazů bojí, stalo se jim, stejně jako dalším pěstitelům, že kvůli mrazům přišli i o celou úrodu.

Nízké teploty způsobí, že květy ovocných stromů zešednou, někdy až zčernají, a nevytvoří se z nich plody. Samotný ovocný strom jarním mrazem poškozen není, v daném roce se ale snižuje jeho úroda mnohdy až na nulovou nebo symbolickou úroveň. „Roli v tom hraje i demotivace našich pěstitelů, kteří musí do svých plánů zařadit drahá, pracná a často jen částečně úspěšná protimrazová opatření,“ doplňuje Žalud.

Rozhodující faktor podle ovocnářů teprve přijde, o úrodě rozhodnou hlavně mrazy v dubnu. Přijít mohou ale až do poloviny května. „Dávno pryč je doba, kdy měsíc květen svým názvem symbolizoval kvetení,“ dodává Žalud.

„Každý mráz je pro nás riziko. Meruňky v květu toho oproti malým plodům vydrží daleko více. Jak se začnou tvořit plody, stačí minus jeden stupeň a úroda je zničená. Za týden nám meruňky odkvetou. Potom celý duben až do poloviny května může přijít mrazík, který by nás hodně ohrozil,“ vysvětluje majitel meruňkových sadů v Němčičkách Tomáš Gála.

Počet let s výskytem jarních mrazů a dopadem na úrodu za posledních deset let převyšuje počet let bez poškození. Například na jižní Moravě jsou lokality, kde byla produkce meruněk za poslední dekádu poškozena i sedmkrát.